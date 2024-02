Hombre aceptó un trabajo a las afueras de Cali y casi pierde su vida: estaban extorsionando a su esposa

Las autoridades del Valle del Cauca están en alerta por el considerable aumento de las extorsiones en el departamento, pues en las últimas horas conocieron el caso de un hombre que comenzó a recibir llamadas de un supuesto cliente que lo necesitaba para la evaluación de una finca a las afueras de Cali.

Lo que el hombre que quería trabajar nunca imaginó es que sería una farsa y que su vida correría peligro. “Me contactaron por celular para poder cotizar unos trabajos, luego me dieron una localización. Llegué a esa localización, en ese punto no había nadie, era una vía boscosa con cuatro entradas y en ese momento me quedé sin señal. Al compañero que estaba conmigo sí le entró señal, entonces lo llamaron a él y ahí empezó todo” comenzó diciendo la víctima a Noticias Caracol.

Por alrededor de dos horas los delincuentes le pidieron datos a sus víctimas para comenzar a extorsionar a sus familiares, “en ese momento empiezan a llamar a mi esposa y empiezan a extorsionarla a ella y a nosotros”.

“Traté de comunicarme con mi esposo y fue imposible. Luego entró la llamada y empezaron a decirme que él estaba en un lugar donde no debía estar, había visto cosas que no debía ver, que lo tenían, que iban a quemar el carro, que lo iban a llevar a hacer el pago comunitario a los campamentos” informó la esposa de una de las víctimas, contando que le estaban pidiendo doce millones de pesos por la liberación del hombre.

El hombre que fue víctima también contó que en el día ya habían sucedido más de los mismos casos, donde pedían falsos servicios para extorsionar. “Habían más casos. Yo fui el tercer caso de esa mañana. En total fueron cinco casos”.

De acuerdo con el Gaula, en el 2023 se registraron 50 capturados por el delito de extorsión, es por eso que las tropas de la tercera brigada adelantan estrategias con inteligencia y nuevas tecnologías para combatir estas extorsiones.