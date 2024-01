“Le salió barato”: motociclista quedó como ‘sandwich’ en la mitad de dos buses del MÍO por evadir control de tránsito

A pesar de las estrictas medidas de movilidad que han implementado las autoridades de la nueva alcaldía para que se respeten los carriles exclusivos del servicio de transporte masivo, MÍO, los ciudadanos continúan cometiendo imprudencias. Así se registró en un nuevo video que fue compartido a través de redes sociales en el que se puede observar a un motociclista quedar atrapado en la mitad de dos buses del MÍO.

En el video que se compartió a través de redes sociales se puede observar al motociclista en la mitad de los dos buses del MÍO, hasta donde habría llegado por evadir controles de tránsito en los carriles exclusivos del articulado.

En redes sociales reaccionaron ante el atrevido motociclista que terminó “pagando peor” el quererse escapar de las autoridades.

“Es crucial reconstruir la ciudad tras el abandono que ha sufrido, y un primer paso es asegurar el cumplimiento de las normas, incluyendo las relacionadas con la movilidad. ¡Adelante Alcalde @alejoeder, cuenta con todo nuestro apoyo para llevar a cabo esta importante tarea!”, “sin moto, accidentado y multado”, “le salió barato, un poquito más y pierde la vida y eso no se recupera, ahora tiene que pagar el arreglo de la moto, el arreglo de las latas de los buses y la multa no se la van a perdonar”, “bárbaro, debería tener sanción ejemplar”, “me da piedra ver esto, como es que no estuve ahí para reirme, viendo a esa moto imprudente quedar atrapado”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Motociclista por evadir control de guardas en el carril exclusivo del MIO en el Centro de Cali, causó el accidente del que salió ileso pic.twitter.com/PUfhu76Q3l — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) January 23, 2024

Al respecto, el alcalde Alejandro Eder, indicó que van a llegar 100 policías de tránsito a la ciudad para fortalecer los controles. “Esperamos en los próximos días, máximo un par de semanas, van a llegar 100 policías de tránsito y transporte para apoyar las labores de los guardas de tránsito y para seguir prestando más seguridad en el MÍO”.