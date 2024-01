Evite una multa: horarios en los que es obligación usar el chaleco reflectivo en Cali

En los últimos días ha aumentado la polémica en cuanto a la movilidad en la capital del Valle del Cauca, pues los caleños han indicado que son más los puestos de control y comparendos interpuestos por normas en las que antes no se hacía tanto énfasis. Desde que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, inició su periodo en la administración distrital, indicó que los controles de tránsito en la ciudad serían más intensivos y así lo ha demostrado en los 12 días que lleva en el primer mando.

Los funcionarios de tránsito han estado por toda la ciudad de Cali, manteniendo el orden de movilidad y interponiendo comparendos a las personas que no cumplen. Uno de los que más han dicho los caleños que se han puesto los agentes es el del chaleco o la prenda reflectiva en horas de la noche.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, en los artículos 94 y 96, el uso del chaleco o la prenda reflectiva es obligatoria entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Cabe recordar que es una medida que siempre ha estado en vigencia pero la ciudadanía no la había acatado con responsabilidad, por lo que solo entre el 01 y 08 de enero se han puesto comparendos a más de 300 motociclistas por no llevar la prenda entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

“A los motociclistas les recordamos que el uso de la prenda reflectiva sigue siendo obligatorio, que eso no ha cambiado. Tienen que utilizarla de seis de la tarde a 6 de la mañana”, indicó el secretario de Movilidad, Wilmer Tabares.

Recuerde que si incumple con la medida, puede enfrentarse a una multa de alrededor 15 salarios mínimos legales vigentes y, en dado caso, la inmovilización del vehículo.