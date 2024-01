Concejala de Jamundí denunció amenazas contra su vida: responsables serían disidencias de las Farc

La principal disidencia de las FARC decide su papel en la paz de Colombia -FOTODELDÍA- AME1578. CAQUETÁ (COLOMBIA), 15/04/2023.- Un guerrillero de las disidencias de las Farc vigila en la Casa Roja, en el departamento de Caquetá (Colombia). Colombia está a la expectativa de una respuesta: ¿se sumarán los guerrilleros de las FARC que no quisieron la paz ahora sí a la paz total? Para dar respuesta, los comandantes del Estado Mayor Central, la principal disidencia de la guerrilla, se reúnen este fin de semana para presentar una postura común ante el país y el Gobierno. EFE/Ernesto Guzmán (Ernesto Guzmán/EFE)

La excandidata a la Alcaldía de Jamundí y ahora concejala de la ciudad, Ivonne Giraldo, denunció en los últimos días que ha recibido constantes amenazas de muerte y hasta pidió protección al Gobierno Nacional.

“Desde el 6 de enero he recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp, firmados supuestamente por grupos armados, pidiendo que renuncie a mi curul como concejala de mi municipio y me dan plazo hasta el día de hoy, 9 de enero, para que presente la renuncia. De lo contrario, no se hacen responsables de mi vida ni de la de mi familia” informó la concejala.

Giraldo indicó que las personas que están amenazando su integridad se identificaron como integrantes de la columna Jaime Martínez, disidencias de las Farc.

“Hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, a la gobernadora Dilian Francisca Toro y a la Unidad Nacional de Protección, para que atiendan el llamado a proteger la integridad de quienes representamos la democracia en nuestros territorios”.

La ex candidata ya instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que le brinden la seguridad que requiere. “Fui candidata a la Alcaldía de Jamundí y quedé en segundo lugar, por todas las personas que depositaron su confianza en mí y por el estatuto de la oposición soy concejala y represento un proceso de cambio, transformación y desarrollo de nuestro municipio, rechazo todo acto de violencia en contra de la democracia”.

