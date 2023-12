“Muerte a los sapos”: amenazado periodista que reveló denuncia de abuso sexual contra exsecretario de Cultura

El pasado 18 de diciembre, el exsecretario de Cultura de Cali, Brayan Stiven Hurtado, renunció a su cargo, luego de que se conociera una denuncia por abuso sexual presentada ante la Fiscalía y Personería de Cali, y revelada por el periodista local independiente, Camilo Chará Guevara.

En el relato de la víctima del presunto delito que tendría lugar el pasado 16 de septiembre en una finca ubicada en Calima-Darién, contó como término en un cuarto con Hurtado.

“No recuerda cómo pasó pero terminó en un cuarto con una persona, un amigo, el señor Brayan Stiven Hurtado Salazar, con el que no quiere estar. Refiere que él la penetró, ella no recuerda pero dice que una amiga, dijo que él la penetró y que fue sin su consentimiento, refiere que la amiga le decía que parara pero que esa persona no paraba, posteriormente reaccionó y salió corriendo del cuarto semidesnuda diciendo que se quería ir”, reposa la denuncia.

Según el reportero Chará, contra este exfuncionario también existen audios de contratistas que aseguran haber sido despedidas por no haber aceptado salir con Hurtado, “manifiestan que muy frecuentemente acosa a varias mujeres que por temor a represalias o ser despedidas, guardan silencio”.

“Al parecer hay otras mujeres víctimas del secretario de cultura de Cali, una de ellas acaba de contactarme y manifiesta que fue amenazada de muerte por eso decidió no denunciar (...) Este es otro caso más, la joven manifiesta que Hurtado cuenta con la complicidad de sus amigos. Esto cada vez es más ASQUEANTE”, fueron algunos de los trinos del periodista según testimonio de sus fuentes reservadas.

Amenazado de muerte, periodista que reveló denuncia de abuso sexual contra exsecretario de Cultura

A días de esta grave denuncia, el periodista Camilo Chará Guevara publicó en su cuenta de Twitter, una preocupante amenaza de muerte en su contra, luego de que a su casa le llegara un panfleto con frases como “Camilo 48 horas para salir del país o de llorar” y “muerte a los sapos”. Además de una corona de flores funeraria, intimidándolo para que salga de la ciudad de Cali o su vida se vería comprometida.

“Esta fuerte amenaza fue dejada en la puerta de mi casa junto a una corona fúnebre y algunos tiros. Ya las autoridades se encuentran en mi residencia adelantando las primeras investigaciones”, escribió.

Finalmente y mientras se adelanta el proceso de determinar el origen de las amenazas, Chará pidió al presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, “me brinden garantías las cuales no siento tener con autoridades locales”.