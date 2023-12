Extensión de horario de rumba en Cali: comerciantes esperaban mayor incremento en las ventas

Como cada año, el horario de rumba en Cali pasó desde las 3:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., una medida que implementó la administración para incrementar las ganancias para los comerciantes y para que los caleños y visitantes puedan disfrutar de las celebraciones de fin de año en la ‘Sultana del Valle’.

Aunque para muchos representa buenos ingresos y diversión, para moradores de zonas cercanas a bares y discotecas opinan lo contrario. Una de las zonas que más se prenden en estas fechas es la reconocida ‘66′, en donde también están las ‘Carpas de las 66′, lugar donde se llevan a cabo conciertos todos los días en la semana de la feria.

A comienzos del mes de diciembre el horario se amplió hasta las 4:00 a.m., por lo que los comerciantes esperaban que desde esas fechas se aumentaran los ingresos, pero no ha traído muchos beneficios. Según el presidente de Asobares Capítulo Valle, Manuel Pineda, las ventas solo han aumentado en un 8%. “Llevamos más o menos dos semanas con el horario hasta las 4:00 a.m. y lo que hemos visto es que tenemos un aumento, pero no el que esperabamos. Nosotros teníamos contemplado un incremento del 25 % en las ventas, pero lo que hemos visto es que solamente han subido en un 8 %”.

Una de las razones de estas cifras es porque la economía de los caleños se encuentra afectada o porque muchas veces prefieren comprar licor para llevar y tomarlo en alguna vivienda, lo cual resulta más económico, y no consumir en establecimientos privados.

“Invitamos a los turistas y propios para tratar de no molestar en la vía pública, además de que acudan a los establecimientos que tienen todo en regla, pero siempre en transporte público o con conductor elegido, para que se disfrute de una manera sana y evitar cualquier accidente”.

Indicó también que los comerciantes del sector nocturno no pidieron la ampliación del horario hasta las 5:00 a.m. , porque resulta desgastante por el horario laboral pero esperan que con la feria, pueda tener buenos resultados. “Nosotros lo que haremos es que tendremos abierto de acuerdo a la demanda de los establecimientos. Pero, entendemos que viene la feria de Cali, entonces esperamos que aumenten las ventas porque además vamos a generar 5000 puestos de trabajo para esta temporada”.