Soldado caído: mujer encontró a su esposo con la ‘moza’ disfrutando del alumbrado en Cali

Diciembre es la mejor época del año para muchos por la cantidad de eventos a los que se puede asistir como conciertos, reuniones y alumbrados por calles emblemáticas de Cali. Además, como dice el “cuento” debe primar el amor, la paz y la alegría, pero al parecer ese no es el caso de una o muchas personas en la capital del Valle del Cauca, pues a través de un video que se volvió viral en redes sociales, se conoció de la presunta infidelidad de un hombre hacía su esposa.

En el video que se difundió rápidamente por redes sociales se puede observar que en uno de los caminos del alumbrado navideño en el Boulevard del Río, que una mujer tenía al que sería el esposo acorralado contra uno de los arreglos navideños mientras el propio hombre protegía a la que sería la novia.

“Dale duro, dale duro, eso, dale duro” se escuchaba, mientras que la mujer trataba de agarrar a la que sería la novia del esposo, pero el hombre seguía aferrándose a ella y protegiéndola.

Al rededor de el trío se formó el tumulto de gente que quería ver en qué terminaban las cosas.

Se sigue viendo en la grabación que la esposa del hombre lo tomó por la camisa tratando de hacer que soltara a la otra mujer, a quien se agarraba con más fuerzas.

Al lugar llegaron miembros de la Policía Metropolitana de Cali, que intentaron calmar a la mujer que sería la esposa. “Perra, perra” le gritaban a la supuesta novia.

Al final de la grabación, la que sería la esposa se retiró con uniformados y el esposo y la novia también salieron del lugar con la cabeza agachada.

En redes sociales los comentarios no han faltado, pues muchos han hecho burla de la situación que se vivió en pleno espacio público de la ciudad. “Quedate con ese novio que te defiende así delante de su esposa”, “En lo que se ha convertido Cali, una ciudad llena de verduleros incitadores a la violencia”, “Pero el tipo protege a su novia, amiga date cuenta, ahí no pasa nada Así que hazte un favor y con dignidad, tira eso ya”, “vivir en suiza y perderse de esto”, “Yo de la vieja me iría para la casa y le tiro toda la ropa a la calle, le cambio la chapa a la puerta y bye”, fueron solo algunos de los comentarios.

