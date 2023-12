Sigue la tradición: desfile de autos clásicos y antiguos es una realidad en la Feria de Cali 2023

El gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, informó que se están buscando soluciones para que el desfile de autos clásicos y antiguos se lleve a cabo en la Feria de Cali 2023. La Asociación Amigos de los Autos Antiguos, la cual se encarga de organizar el tradicional desfile en la Feria de Cali, había anunciado desde enero no volver a realizar el recorrido a causa de líos logísticos y de seguridad que se presentaron en la Feria de Cali 2022.

La asociación indicó que Corfecali no había cumplido con los acuerdos establecidos durante el desfile en el evento del 2022, en su entonces. Al parecer la decisión sigue firme pues a través de un comunicado emitido el 01 de diciembre, informaron que la realización del desfile de autos clásicos y antiguos no podrá llevarse a cabo en la Feria de Cali 2023.

“Por motivos ajenos a nuestra voluntad hemos tenido que tomar la decisión de no realizar el Desfile de Autos Antiguos y Clásicos. La razón de esa decisión es que, a la fecha, no se recibió el convenio asociativo firmado para la realización del evento a pesar de haber reiterado a Corfecali, en muchísimas ocasiones, la importancia de los tiempos para abrir las inscripciones del desfile” se lee en el comunicado compartido.

Al respecto, Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, indicó que se encuentra buscando una solución para que el evento transcurra como lo ha hecho desde hace 22 años.

“Evidentemente, el día de ayer (domingo, 3 de diciembre) recibí una comunicación del doctor Rodrigo Sarasti en la que me dice que su organización no está lista para producir y realizar el Desfile de Autos Antiguos. Inmediatamente me he comunicado con diferentes operadores a nivel local y a nivel nacional que me han expresado el interés de participar en la organización de este evento” indicó Cortés.

Continuó diciendo el empresario que sí habrá desfile de Autos Antiguos, “ese 27 de diciembre los estamos esperando porque la Feria de Cali ya es una realidad”.