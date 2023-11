Habló mujer que grabó video porno en el MÍO Cable: “tengo que asumir mi responsabilidad”

En Cali las redes sociales siguen revolucionadas a partir de un video para adultos que se grabó en una cabina del MÍO Cable el pasado jueves 09 de noviembre. Luego de que se hiciera pública la grabación y debido a que no es la primera vez que ocurre, la Policía Metropolitana de Cali ubicó e identificó a la mujer y le interpuso un comparendo.

Al respecto, la mujer se pronunció con el noticiero regional Telepacífico. “No es la última vez que va a pasar, quizás yo decidí grabarlo, subirlo a mi plataforma, pero no soy la única persona que lo hace. El contenido de adultos no va a dejar de existir, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo y simplemente fue algo que sucedió y se encargaron de hacerlo viral”.

La creadora de contenido indicó que no hizo daño a nadie ni al lugar, “pero sí tengo que asumir mi responsabilidad, lo voy a hacer”.

Por la multa la creadora de contenido deberá pagar una multa tipo tres, que rodea los $349.499 pesos colombianos.

“Para la Policía Metropolitana de Cali es prioritario generar estas acciones correctivas contra las personas que están generando comportamientos contrarios a la convivencia. Es así como nuestra inteligencia logró ubicar a una persona que es creadora de contenidos digitales para adultos y que sale en el video y se genera con nuestros mediadores una orden de comparendo” indicaron las autoridades.

Desde Metrocali también se pronunciaron y rechazaron la grabación de este contenido dentro de la cabina del MÍO Cable. “Actos irresponsables que afectan nuestros bienes públicos. Utilicemos estos espacios con respeto y responsabilidad, recordando que están destinados a prestar un servicio a la comunidad”.