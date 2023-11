¿Cómo sacar y cuánto cuesta la licencia de conducción en Cali? Conozca todo lo que debe saber

Tener una licencia de conducción se ha convertido casi que en una necesidad en los últimos años, pues para los caleños resulta más económico tener un medio de transporte propio que movilizarse en el público. Es por eso que le informamos todo lo que debe saber sobre los procedimientos, requisitos y precios si está interesado en obtener su licencia.

Para realizar este proceso puede dirigirse a las sedes que hay en la ciudad de Cali. La Flora, Aventura Plaza, Salomia y en el Centro comercial Carrera, de lunes a viernes desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Otra lugar al que puede acercarse es sede satélite en la carrera 41 No. 6-02, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Cuáles son los requisitos para expedir la licencia de conducción?

Presentar el documento de identidad en el momento del trámite, que puede ser el original, una copia legible o la contraseña de la Registraduría.

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

En caso de problemas con las huellas dactilares, la validación se realizará a través de la página de autenticación digital establecida por el RUNT en https://www.autenticaciondigital.com.co /.

/. Estar al día con el pago de multas de tránsito o tener un acuerdo de pago vigente. Además, se deben haber cancelado los derechos correspondientes al trámite, cuya tarifa varía.

¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducción en Cali?

Inicial o de expedición: $ 151.600

Cambio de documento: $ 151.600

Convalidciones por reconocimientos a ciudadanos extranjeros: $ 151.600

Duplicado: $ 145.900

Referendación: $ 145.900

Inscripción al RUNT: $ 15.900

Recuerde que para obtener la licencia por primera vez debe realizar un curso de conducción de acuerdo a la categoría de licencia que desee obtener.