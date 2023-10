“Me siento atropellada”: Mujer se ‘emberracó’ con la Registraduría por no haber hecho el traslado de su cédula

Los vallecaucanos le madrugaron a su cita con la democracia este domingo 29 de octubre, fecha en la que decidirán quienes serán sus próximos: alcaldes, gobernadores, ediles, concejales, entre otros; que ejercerán sus funciones hasta el fin de su periodo en 2027. Ante los sufragios, han sido varias las denuncias que se han viralizado en las redes sociales, dentro de ellas la de una mujer que llegó desde Popayán y no pudo ejercer su derecho, debido a lo que ella considera un error de la Registraduría.

El medio local, ‘Noticiero 90 Minutos’, fue el encargado de dar a conocer el ‘martirío’ que vivió Ana Dolores Anchico, mujer que llegó al puesto de votación ubicado en la Iglesia San Bautista, y se encontró con la sorpresa de que su documento no estaba inscrito en este sitio, a pesar de que ella había realizado el proceso de traslado de su cédula desde la ‘ciudad blanca’, meses atrás.

Esto le puede interesar: ¿Cuál es el alcance de las autoridades locales en la acción climática?

“Me dijeron que podía votar aquí. (...) Que no había ningún problema, entonces yo me fui muy tranquila y confiada, ya que había hecho eso (el traslado), hace ya tres meses, Cuando llegó acá me dicen que no, que mi cédula estaba inscrita en Popayán. No pude ejercer mi derecho al voto, me siento atropellada en ese sentido”, fueron las declaraciones de esta mujer, a quien se le denotaba un claro disgusto con la situación.

Pero, al parecer, el caso de Anchico no fue el único, ya que en los comentarios del clip, la usuaria @ximegasca, también denunció un hecho similar: “Igual pasó en la ciudad de Cali. Inscribimos la cédula de un familiar en el mes de agosto y hoy no pudo votar porque no hicieron el traslado y con comprobante formulario E4 ,y la registraduría dice, que qué pena, pero que no quedó en la resolución”, afirmó.

No se lo puede perder: “Ya están votando los muertos”: Ciudadano se llevó sorpresa electoral al ver que ya habían votado con su cédula