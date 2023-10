Aplauden a valiente patrullera que se enfrentó con dos delincuentes en medio de robo: “mido 1,50 metros y me he enfrentado a delincuentes más grandes”

Dos criminales pretendían huir con el robo de una lujosa camioneta en el barrio Nueva Tequendama en el sur de Cali, per no contaron con la rápida acción de la patrullera de la Policía Metropolitana de Cali, Angie Tatiana Mosquera, de 27 años de edad que sin pensarlo dos veces los detuvo.

Por su parte una de las víctimas de este robo relató cómo Mosquera salvó su vida y la de su pareja. “Tuvo una reacción extraordinaria. Protegió nuestras vidas, fue un ángel en la vida de mi esposo y la mía, ellos arrancaron con la camioneta y nos han despojado de los teléfonos y de nuestras prendas, ella aparece y sin medir peligro ni nada, se tira sobre uno de ellos. Este le intenta quitar su arma de dotación, pero ella reacciona con una valentía extraordinaria. Lo domina, le quita el arma con la que nos hizo a nosotros un intento de homicidio y le dispara” contó la mujer.

La mujer policía también contó que cuando se percató de ese robo se lanzó del vehículo de la policía, pues escuchó disparos y observó a otro sujeto sacarse el arma de fuego, “inmediatamente yo saco mi arma de dotación y acciono la misma. Yo mido 1,50 metros y me he enfrentado a delincuentes muchos más grandes que yo, me he tenido que enfrentar a esa delincuencia que eso me supera en tamaño, en peso”.

De acuerdo con el mayor de la Policía, Julián Vanegas, comandante de la Estación de la Policía de el Lido, los patrulleros llegaron al lugar de los hechos mientras otros agentes realizaban labores de prevención en el sector. “Angie es una berraca. Tuvo la capacidad, la suficiente tenacidad y valentía de descender del vehículo. Cuando me percaté estaba solo en la moto siendo arrastrado por la camioneta”.