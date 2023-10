“Me sentí la persona más asquerosa del mundo”: en medio de incesable llanto mujer denunció a abusador que se estaba masturbando

Una mujer que se encontraba trabajando como normalmente lo hacía en una heladería ubicada en la ciudad de Cali cuando este sábado 21 de octubre tuvo que presenciar un hecho de vulgaridad e intolerancia por parte de un sujeto que llegó hasta el establecimiento.

A través de la red social TikTok la mujer contó cómo se sintió cuando un hombre llegó hasta el lugar, se sentó y comenzó a masturbarse delante de ella.

“El día de hoy me sentí la persona más asquerosa del mundo, me sentí tan horrible, me sentí sucia, me dio un ataque de ansiedad, no podía respirar, jamás le deseo este sentimiento de ser observada de esta manera tan repugnante a alguien y menos a una mujer” compartió Andrea Cerón a través de su cuenta de TikTok.

En el siguiente video que recopiló explicó el contexto de la situación: “el día de hoy vino esta persona a mi trabajo a pedir un helado pero me dijo que estaba esperando a otra persona entonces procedió a sentarse a lo cual yo no le vi nada de malo, yo estaba en mi celular viendo videos, cuando me percaté que me estaba viendo mucho y comencé a grabar”.

En las imágenes se puede observar al hombre sentado mirando en dirección a la cámara. “Esta persona empieza a tocarse mientras me ve, entonces lo que hice inmediatamente fue pedirle que se fuera”.

En el video se alcanza a escuchar que la joven le pide al señor que se retire mientras él sigue tocando sus partes íntimas mientras la mira. El hombre decidió sacarse la mano de su pantaloneta, pararse , tomar su bicicleta e irse.

La mujer pide difusión en lo que le paso para que no sean más personas o niñas las víctimas de este hombre que puede llegar más lejos con sus comportamientos.