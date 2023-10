Lo bajó de la nube: Andrés Escobar brindó su apoyo a la campaña de Alejandro Eder pero él la rechazó

Andrés Escobar es un empresario conocido porque en el estallido social del 2021 generó polémica al salir armado durante una de las manifestaciones en presencia de uniformados de la Policía en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali.

El caleño le ofreció su apoyo a la campaña del candidato a la Alcaldía de Cali Alejandro Eder, que va por el movimiento Revivamos Cali.

“Estamos a días de las elecciones, seguimos trabajando sin parar para que la ciudad conozca nuestras propuestas y nos acompañe con su voto. Un voto por la seguridad, la promoción del empleo, el fomento del emprendimiento y el control político para acabar la corrupción.

Son estos mismos objetivos los que encontramos en la campaña a la Alcaldía de Alejandro Eder para revivir a Cali. Tiene una visión de ciudad, en la cual el eje principal es la seguridad para que pueda volver a prosperar. Acompañaremos en las urnas su programa de gobierno, como el concejal de la seguridad trabajaré hombro a hombro con su administración” indicó Escobar a través de sus redes sociales este jueves 19 de octubre.

Al parecer las cosas no le salieron como esperaba porque Alejandro Eder le dijo no y rechazó su apoyo. “No coincido en nada con los actos públicos, violentos y las ideas que te hicieron conocido, Andrés, rechazo vehementemente la justicia por mano propia y no tengo ningún acuerdo político con tu partido. Por el contrario, sabemos de la cercanía que hay entre tú, tu partido, María Fernanda Cabal y la campaña de Roberto Ortiz”.

“Caleños, en mi campaña recibo a TODOS LOS CIUDADANOS que deseen sacar a Cali del hueco donde está, pero OJO, no necesitamos violentos en el poder. Mi compromiso sigue siendo con la paz y la reconciliación, algo que no le gusta a María Fernanda Cabal, aliada de Chontico y jefa política de Escobar. ANDRÉS ESCOBAR, GRACIAS, PERO ¡NO!”, finalizó el comunicado de Alejandro Eder.