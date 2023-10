Las acusaciones de ‘Chontico’ son ciertas: familia de Alejandro Eder recibió 2600 millones de Agro Ingreso Seguro

En el debate de Noticias Caracol y La Silla Vacía a los candidatos a la Alcaldía de Cali que se llevó a cabo este lunes 16 de octubre en instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, Alejandro Eder y Roberto Ortiz se sacaron “los trapitos al sol”.

El candidato Ortiz, también conocido como “El Chontico” acusó a Eder de haber hecho comentarios falsos en su contra. “Luego salió a atacarme a mí, a decir que yo era el continuismo cuando, le recuerdo, seis investigaciones que tiene la Contraloría de Cali fueron gracias a mis denuncias. No hay nada más absurdo que decir que yo soy el continuismo, como lo ha puesto en vallas. He bajado quinientos pasacalles en Cali que el señor me ha puesto señalándome esas mentiras y esas falacias” indicó en pleno debate Roberto Ortiz.

Siguiendo con las acusaciones, “El Chontico” indicó que la familia del candidato Eder, que es dueña del ingenio azucarero Manuelita, habría despojado tierras a varios campesinos. “Tenemos que decirles la verdad a los caleños, un campesino afrodescendiente le reclamó a Alejandro Eder por el despojo de sus tierras. Yo quiero que eso le aclaren a la comunidad, que nos digan quiénes fueron los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, la familia Eder. Les quitaron a los campesinos la oportunidad de recibir platica”.

A lo que Eder negó completamente y lo acusó de ser el candidato de Jorge Iván Ospina, actual alcalde de Cali.

Luego del debate, La Silla Vacía realizó un análisis sobre las afirmaciones realizadas por los candidatos en el debate.

El detector de mentiras de el medio analizó la acusación de Ortiz sobre la familia de Eder con el Agro Ingreso Seguro y encontró que la afirmación es verdadera y que la familia de Eder sí fue beneficiaria del programa con más de $2.600 millones de pesos que “estaban destinados para beneficiar pequeños productores pero terminó en manos del Ingenio Manuelita”.

“Manuelita recibió casi 2.700 millones de pesos entre subsidios y créditos blandos. Y a su vez, donó 66 millones a la campaña presidencial de Uribe en el 2002 y a su campaña reelecionista”. informó La Silla Vacía.