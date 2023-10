“Despojador”: a Alejandro Eder lo sorprendió un campesino con un duro reclamo, en medio de una entrevista

Las elecciones regionales están cada vez más cerca y en el camino de la contienda electoral muchos han abandonado este “sueño” para unir fuerzas y buscar lo mejor por la ciudad y algunos otros han utilizado hasta estrategias de mercadeo que no han salido como lo habían planeado.

En medio de entrevistas a los candidatos por parte de diferentes medios de comunicación, se han presentado todo tipo de situaciones que han dejado a los candidatos hasta sin respuesta.

El pasado jueves 12 de octubre un medio de comunicación estaba llevando a cabo una entrevista con el candidato a la Alcaldía, Alejandro Eder, en el Museo la Tertulia, en el oeste de Cali.

Le puede interesar: Pelea terminó en grave balacera dentro de Terminal del MÍO en el oriente de Cali: pasajeros vivieron momentos de pánico

Alrededor del lugar donde estaba el candidato habían personas de su equipo y otras más que se acercaron a ver a quién estaban entrevistando. De repente, un señor que se encontraba ahí, comenzó a gritar y acusar al candidato.

“Alejandro Eder, ¿cuándo me vas a devolver las 700 hectáreas de tierra que le despojaste a la familia Mesa, mira cómo te cambia el rostro, mira, dices que aparezco cada cuatro años, no Eder, desde el 2019 me despojaste” inició diciendo el hombre.

El candidato Eder respondió: “apareces cada cuatro años”. Lo que deducen usuarios en redes es que probablemente Alejandro y el señor que lo acusa del despojo de tierras ya se habían encontrado antes.

“Financiando el paramilitarismo, dicho por el señor Mancuso, Eder, no merece ser Alcalde de Cali, eres un despojador de tierras, aquí tienes tus camaroneros sobre mis 700 hectáreas de tierra, vamos a debatir, dialoguemos, demostrémosle a Colombia lo que eres”.

Lea más: Tragedia en Cali: un abuelito y su perrito murieron en voraz incendio en el oriente de la ciudad

Una de las que se presume fue organizadora, le decía al señor que le colaborara: “¿qué te colabore con qué? Yo soy víctima de los San Francisco, aquí está la prueba, ojalá y me entrevisten, eso voy a esperar, para demostrar lo que es, es un despojador de tierras” gritaba el señor mientras mostraba un cartel que tenía una imagen de lo que sería un terreno.

¿De qué se tratarían las acusaciones?

Estas acusaciones contra Eder no serían nuevas y estarían relacionadas con un viejo reclamo de familias del Valle del Cauca contra los ingenios azucareros que son propiedad de la familia del político.

Henry James Eder Caicedo es el padre del candidato a la Alcaldía, quien es el presidente de la junta directiva del ingenio azucarero Manuelita. De acuerdo con La Silla Vacía, el hombre pertenece a la quinta generación en el negocio de la azúcar, cuando Santiago Eder le compró la Hacienda La Manuelita a comienzos del siglo XX.

Lea también: ¿Quién es Jimmy Dranguet, alcalde encargado de Cali? Jorge Iván Ospina le delegó el cargo por un tiempo

Este empresario contó en la Comisión de la Verdad acerca del secuestro de su padre en el año 1965, el cual es considerado como uno de los primeros secuestros extorsivos de las Farc en el marco del conflicto armado.

“Fui una de las primeras víctimas de las campañas que inició las Farc en secuestrar personas importantes y pedir dinero a cambio. A mi padre le dijeron varias veces que él estaba en la lista tentativa de secuestro, simplemente no creyó que eso fuera factible. Cuando sucedió, fue el trauma más grande que yo he vivido, mi familia, la compañía y yo diría que toda la sociedad” comenzó contando el empresario de cómo secuestraron a su padre.

Eder continuó contando que esa práctica se siguió presentando en el país luego del secuestro de su padre. “En el caso de mi padre, tuvimos la fortuna, por decirlo así, de que lo encontraron muerto a las tres semanas, tuvimos ese tiempo de incertidumbre, de llamadas, de escritos, de mucha gente, fue una cosa horrible. Él tenía 65 años, estaba lleno de vida”.