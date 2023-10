“El piloto no se pudo salvar, quedó atrapado entre las latas”: testimonio de rescatista de avioneta en Cali

Entre lágrimas, uno de los rescatistas que llegó al lugar donde cayó la avioneta en Cali, contó cómo logró salvar la vida de uno de los tripulantes, pero no la del piloto. El hecho ocurrió en una zona verde de la calle 26 entre carreras 6 y 7 en el centro de la ciudad, a pocos metros de la Base Militar Marco Fidel Suárez donde debía aterrizar.

Diego Osorio fue el héroe del joven estudiante de aviación, que pudo salir del sitio con vida aunque con varias quemaduras y fracturas en su cuerpo. El rescatista contó a Caracol Radio que él estaba pasando cerca del lugar cuando vio que la aeronave caía. Solo un cadete y un suboficial eran los tripulantes.

“A los dos minutos llegué ahí. Eso apenas se estaba en encendiendo, entonces todos estaban ahí con extintores de carros pero la gente no entendía lo que pasaba, otros no sabían activar los extintores, otros seguían derecho... Entonces me fui para la avioneta a donde estaban los dos pilotos y logré sacarle el cinturón al más joven, luego lo cargué”, relató.

Con la voz entre cortada el hombre contó que el otro piloto estaba atrapado y en medio de las llamas fue imposible salvarlo. “Ya las llamas estaban muy fuerte y nadie pudo meterse”, agregó.

El secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, indicó que “perdió la vida el capitán que venía piloteando la aeronave, el acompañante, que era un estudiante, resultó gravemente herido y logramos trasladarlo a un hospital donde está en recuperación”.

Desde la Fuerza Aereoespacial Colombiana se informó que el hecho ocurrió sobre las 07:15 a.m., “se presentó un lamentable accidente en Cali, Valle del Cauca, que involucró el avión T-90 Calima FAC-2448, en misión instrucción con dos tripulantes a bordo”, dijeron en un trino.