Tener metro, acabar con el hambre y apoyar a emprendedores entre las propuestas de Dennison Mendoza, candidato a la Alcaldía de Cali

PUBLIMETRO habló con el político Deninson Mendoza, quien se ha desempeñado en cargos públicos como gerencia del canal Telemedellín o líder de los programas ValleIN. El caleño nos contó a qué le apostaría si llega a ocupar el primer mando de la ciudad.

¿Por qué quieres llegar a la Alcaldía de Cali?

Lo primero es que quiero que eliminemos el hambre de Cali. Hemos visitado 126 barrios a la fecha de hoy y siempre lo primero que te hablan en los barrios es que necesitamos mejorar la seguridad, pero la seguridad es resultado de una problemática y es que los caleños tienen hambre. 250 mil caleñas y caleños se acuestan con hambre al día.

La alcaldía solamente da 80 mil raciones, una ración diaria de lunes a viernes. Los fines de semana no. Tenemos que hacer un programa rápido, inmediato, un plan de choque para dar las 250 mil raciones diarias durante los primeros 100 días de gobierno. Y por supuesto, paralelo a eso, toda una estrategia de información en educación, becas, computadores, para que podamos erradicar el hambre, que es una estrategia asistencialista, pero paralelo a eso entreguemos un aporte.

Cali tenemos que erradicar el hambre y transformar la ciudad. Y finalmente te lo diría, yo quiero ser alcalde de Cali por Nicolás y María Paula, mis hijos. Ellos me han inspirado a que yo quiera que ellos vivan en Cali, nacieron en Cali, que vivan en Cali, que estudien en Cali, en esta ciudad maravillosa, y por ellos y todos nuestros hijos, nuestros nietos, podamos tener la mejor ciudad para vivir en América Latina. Tenemos todo para hacerlo, pero nos ha faltado juntarnos para camellar.

¿Qué piensa que le hace falta a Cali y cómo lo resolvería, además del problema del hambre?

Nos falta tener continuidad en los grandes proyectos. La élite de esta ciudad nos ha dicho que no podemos tener grandes proyectos. Mira, hace 30 años Medellín tomó la decisión de tener metro, y nosotros MÍOS. Un sistema de transporte público que no le sirve a los ciudadanos, no es útil como en Medellín. Nosotros tenemos que hacer el metro para Cali. Esa es una gran solución, un sistema de transporte público con el metro como columna vertebral, y por supuesto que sea operado por empresas públicas, una sola empresa pública operadora de todo el sistema integrado de transporte masivo. Eso solucionará movilidad, percepción de seguridad, atracción de inversión. Son 8.8 billones de pesos que se atraen recursos internacionales, 63 mil nodos de empleos y crecimiento del PIB en 3% por año. Eso significa una transformación de la ciudad desde un gran proyecto.

¿Qué es lo primero que haría cuando llegue a la Alcaldía?

Lo primero es que nosotros el 30 de octubre, nos descansamos, el 31 arrancamos como alcaldes electos a trabajar en el Consejo Municipal, Consejo Digital, todo el tema de presupuestos y a poner en marcha desde el 1 de enero nuestro programa de gobierno de la Cali Futuro, que por supuesto tiene que ser aprobado en el siguiente semestre. Pero lo primero que tenemos que hacer es un plan de choque contra el hambre, un plan de choque de seguridad, buscar la manera de tener muchas cámaras de seguridad, de tener toda la policía y la fuerza pública de la mano con la gente en las calles, contratar a estas personas que se dedican a monitores deportivos, monitores culturales que nos van a ayudar para que tengamos la presencia del Estado en el territorio.

¿Qué cambio quiere para la ciudad?

Cali Futuro es una Cali de tecnología, es una Cali donde entregamos 150 mil computadores a los niños, a los jóvenes, en donde le damos 50 mil becas. Mire, Medellín da 100 mil becas al semestre y nosotros damos 7 mil. Creo que la brecha es demasiado amplia. Necesitamos fortalecer nuestro sistema educativo, mejorar nuestras instituciones educativas, terminar contratos que ya se hicieron desde el gobierno Armitage y hoy no se han terminado, como digo, continuar los grandes proyectos. Cali necesita un gobierno, un gobernante, un alcalde que conozca de lo público, que esté activo con la comunidad, que venga de un barrio popular, que conozca las necesidades de la gente. Cali es una ciudad que no puede improvisar en el próximo alcalde, tiene que ser una persona que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2027 trabaje todos los días, sin parar, para que retomemos el poder sobre el territorio.

¿Cómo piensa mejorar la situación del PAE?

Necesitamos hacer un gran contrato, o sea con un gran operador, visibilizar la oportunidad también de hacerlo de la mano con algunos empresarios que también conocen el tema. Nosotros creemos que es posible hacerlo desde el día uno, no demorarnos haciendo estudios. Lo que pasa es que elegimos alcaldes que no conocen de lo público, entonces se demoran tres meses planeando un proyecto que tiene que empezar desde el 15 de enero. No es posible que dejemos a los niños sin alimentación y será uno de los grandes retos, como lo dije desde el primer momento, eliminar el hambre de Cali.

¿Cuál es su visión para fomentar el emprendimiento y apoyar a los pequeños y medianos empresarios en Cali?

No hay ningún candidato a la alcaldía que sepa más de emprendimiento que yo. Yo fui el creador del Fondo ValleIN, el que fortaleció el programa ValleIN, el creador de los centros de innovación ValleIN. Atendimos a 30 mil emprendedoras y emprendedores, 70% mujeres, 30% hombres, 70% de esos emprendimientos en Cali. Yo fui el vicepresidente de Desarrollo Empresarial de Impulsa Colombia, la agencia de emprendimiento e innovación. Nosotros sabemos lo que significa apoyar desde la tecnología para la economía popular. Nosotros vamos a crear el programa Startup Cali o Cali Emprende, un programa que va a atender a 100 mil emprendedores en los cuatro años, en ese cuatro años, y vamos a entregarles fondo de capital semilla para pelear con estos del gota a gota, que son ese gran síndrome que asfixia a los emprendedores en la ciudad.

¿Cuáles son las áreas o industrias que considera prioritarias para el desarrollo económico de Cali, y cómo piensa impulsarlas?

Yo soy candidato a doctor en administración y mi tesis doctoral es sobre el distrito de innovación. Hoy Cali tiene dos grandes áreas en las que debe fortalecerse. La primera es el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el sector salud como negocio. Cirugías, tratamientos, temas odontológicos, el crecimiento de estas nuevas clínicas. Hoy tenemos un epicentro del desarrollo tecnológico y digital en América Latina que se llama Sonamérica, hacia el sur de Cali. Tenemos que fortalecer ese desarrollo empresarial desde lo público, con las universidades, preparar a nuestros pelados en la cuarta revolución industrial, ayudarles a crear nuevas startups, específicamente en estos programas de la cuarta revolución industrial, que se conecten con este gran ecosistema y que podamos, a través de este, fortalecer las otras cadenas productivas.

¿Cuál es su plan para disminuir cifras de inseguridad, microtráfico, y hechos de violencia en la ciudad?

Hay que trabajar de la mano con la institucionalidad. Hay que apoderarnos del territorio, de todo el territorio. Lo que está pasando ahora es que la alcaldía se distanció del territorio. Nosotros necesitamos trabajar de la mano con la policía, con las instituciones. Necesitamos trabajar de la mano en las zonas rurales con el ejército.Hay una gran problemática en la ciudad de Cali y para nadie es un secreto. Alrededor de Cali están los carteles de Sinaloa y el cartel de Aragua, el tren de Aragua, generando narcotráfico, tráfico internacional de drogas. Nosotros necesitamos con el presidente de la república, con el ministro de defensa, con el ministro del interior, combatir de frente el delito del narcotráfico internacional y en esa gran lucha con todos los países de América Latina.

¿Qué pueden esperar los caleños de usted?

Lo primero, un alcalde trabajador. A mí no me da pereza el camello. Yo trabajo desde que tengo 17 años. Tengo 1.500 semanas cotizadas en la seguridad social. Yo conozco Cali completa. Llevo 126 barrios recorridos a corte de hoy. Yo nací en un barrio popular, en el barrio Agua Blanca. Me siento orgulloso de eso. Y eso me ha permitido tener un proceso de crecimiento conociendo cuáles son las bondades de esta ciudad, pero también las dificultades.

En mí van a encontrar una persona honesta, una persona seria para trabajar, que está enamorado de Cali. Que quiere que Cali vuelva a ser la sucursal del cielo. Que quiere que cuando la gente venga a Cali, diga, Deninson, cómo tienen de bonita su ciudad. Y que hagamos toda una estrategia de marquen desde la ciudad para que siga creciendo el turismo. Que a pesar de todo lo malo que hablan de Cali y los otros candidatos, esta ciudad siga creciendo en turismo.