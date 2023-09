¿Juan Carlos Abadía, Dilian Francisca y Roberto Ortiz, el ‘clan’ que pretende gobernar Cali?

En medio de los escándalos por la inhabilidad del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, hay rumores que corren en los caleños que afirman que Abadía estaría haciendo campaña política y demostrando su apoyo a la candidata a la Gobernación, Dilian Francisca y el candidato a la Alcaldía de Cali, Roberto Ortiz, ‘El chontico’.

De acuerdo con un video que comenzó a difundirse en redes sociales, se puede observar al exgobernador Abadía en lo que sería un evento político organizado por el Partido Liberal, al que él pertenece.

Lea también: Patrullera y mujer se agarraron ‘de las mechas’ cuando los uniformados requirieron a su pareja

Lo que llamó la atención de los asistentes es que en el video se muestra un gran pendón en el que se observan las fotografías del candidato a la Alcaldía de Cali, Roberto Ortiz y la candidata a la Gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro.

De acuerdo con el diario El País, el evento tuvo lugar en una reconocida discoteca ubicada en el norte de la ciudad de Cali, el pasado 09 de septiembre. “El mismo … otros que han llegado nuevos, veo a muchas mujeres, y me deja muy contento este compromiso. He visto las reuniones de los demás grupos políticos, y créanme que con mucho gusto les envío como una foto de esto que se ve desde aquí, ver esto lleno es significado o es síntoma de que nos va a ir muy bien en las elecciones. No nos relajemos...”, dice el exgobernador.

Lea más: ¡Se siguen sumando! Exministra de Cultura, Mariana Garcés, se unió a la campaña de Diana Rojas

Lo que se cuestiona en redes sociales es que se puede notar la cercanía de Ortiz con el exgobernador Abadía, quien ha sido cuestionado por recibir su apoyo, teniendo en cuenta los procesos judiciales que ha enfrentado Abadía y su notable cercanía con el actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.