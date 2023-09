Iba por amor y terminó en la clínica: a extranjero le robaron millonaria suma en tarjetas de crédito

Colombia y en especial la ‘Sucursal del Cielo’ es un gran destino para los miles de turistas que escogen el país para pasar sus vacaciones. Por sus paisajes, la calidez de las personas, restaurantes y buen clima, las personas visitan y regresan a la capital del Valle del Cauca.

Cabe resaltar que un gran porcentaje de personas llegan hasta Cali por invitaciones de personas que conocen a través de aplicaciones de citas, a conocerse con ellas y pasear por el país.

En los últimos años se ha evidenciado que algunas conexiones que surgen de estos encuentros llegan hasta el matrimonio, pero ese no es el caso de todas.

Le puede interesar: En medio del llanto, Taliana Vargas rechazó ataque a candidatos a la Alcaldía de Cali: “Estoy muy asustada”

En los últimos días un extranjero que estaba de visita en el país con el fin de conocer a una mujer en la ciudad de Cali. Las personas habían hecho contacto principalmente por una de las apps de citas, pero desafortunadamente, el hombre terminó en urgencias de un hospital.

De acuerdo con la víctima, él empezó a interactuar con una mujer a través de una app de citas y después de varios mensajes, decidió conocerla en persona. Él la invitó a comer en un restaurante pero ella insistió en comer en su apartamento y él accedió.

La mujer le pidió al extranjero que llevara a una prima que la estaba acompañando pues ella no quería quedar sola, y él accedió. En cámaras de seguridad del edificio donde se encontraba el hombre, quedó capturado el momento en el que el hombre llegó y las dos mujeres fueron recibidas por él, pero la víctima no recuerda nada luego de que sacó su tarjeta de crédito para pagar un pedido a un domicilio que habían hecho.

Lea también: Indígenas aprovecharon la visita de Petro a Cali para bloquear vías y exigir que hable con ellos

“Desde ahí no tengo memoria. Me encontró una amiga porque no contestaba el teléfono” indicó la víctima a Noticias Caracol. El hombre permaneció hospitalizado en la clínica durante tres días.

Cuando se revisaron las cámaras de seguridad, descubrieron que las mujeres habían tomado la tarjeta de crédito y dos maletas con las pertenencias del sujeto.

El extranjero solicitó a las autoridades colombianas para dar con el paradero de las mujeres.