Hasta piedras lanzan: a la brava ‘limpiaparabrisas’ quieren recibir monedas en los semáforos

Los hechos de intolerancia en la ciudad de Cali son cada vez más, pues en cada semáforo o calle de la ciudad los caleños se pueden enfrentar a hechos de inseguridad o a la reacción ante los inescrupulosos.

Le puede interesar: “No tienen límites”: intentaron robar bus escolar que transportaba niños discapacitados en Cali

Cada día son más los videos de denuncias de usuarios en redes sociales en las que quedan documentados estos hechos. En una nueva grabación se pudo observar el momento en el que una persona que limpiaparabrisas en los semáforos, reaccionó de manera negativa ante un conductor de un vehículo que no aceptó que le realizara el “servicio”.

El hecho tuvo lugar sobre la autopista suroriental a la altura de la calle 39 en horas de la mañana de este martes 29 de agosto.

Las personas que prestan estos servicios en las calles de la ciudad esperan que el semáforo pase al rojo para que los vehículos se detengan y comienzan a lanzar agua con jabón encima de los parabrisas de los carros y limpian, sin importar que los conductores se nieguen.

Lea más: Amordazado y amarrado dentro del baúl de un carro encontraron a una víctima de secuestro

En la mayoría de los casos la respuesta por parte de las personas es negativa para que no les limpien los vidrios pero los que se encargan de esto, prácticamente obligan a los conductores.

En muchos casos se ha observado que cuando los conductores se niegan, los “limpiaparabrisas” reaccionan de mala manera. Este fue el caso de un conductor en horas de la mañana, pues al negarse que le limpiaran los vidrios, el que lo estaba haciendo al parecer le lanzó piedras al carro de una persona que se bajó a discutir con el sujeto limpiaparabrisas.

En la grabación se puede observar que el señor se bajó de su vehículo al parecer a reclamarle al limpiaparabrisas, quien también respondió alegándole.

LO QUE NOS TOCA VIVIR EN LOS SEMÁFOROS EN CALI❗



Sobre la Cra 39 con autopista sur, un sujeto que limpia parabrisas, se torna agresivo al recibir la negativa de un conductor de vehículo, al no permitir que esté le limpie el vidrio. 🆗 pic.twitter.com/2C9CeEDhkL — Cali OK Noticias (@calioknoticias) August 29, 2023

Lea también: ¿Qué es el viche y por qué es motivo de controversia en Bogotá?

El hecho causó indignación en las personas que estaban en el sector, pues este no es el primer caso en el que se presenta un caso de estos en los semáforos de Cali.

“Nos tocó verlo en acción, es bien agresivo, quiere a la brava limpiar”, “el día de ayer en la noche no dejé que limpiara los vidrios y me echó el agua, como lo moví para no dejarlo, me lo pateó”, “hay que erradicarlos de los semáforos, Policía Cali aburralos todos los días, pidiendo antecedentes, documentos, requisas” fueron solo algunos de los comentarios en redes sociales.