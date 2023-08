En pleno sepelio del hermano de Jorelyn Carabalí, se robaron camioneta de la jugadora Daniela Caracas

El pasado 14 de agosto, se conoció del lamentable asesinato del hermano de una de las jugadoras de la Selección Colombia Femenina, Jorelyn Carabalí. El hecho ocurrió en un establecimiento nocturno de la avenida 6N #15N-94 de Cali, donde un sujeto le disparó sin mediar palabra a Andrés Carabalí, quien se encontraba junto a su compañera sentimental.

Según el comandante de la Policía de Cali, coronel William Quintero, el autor del crimen “se dedicaba al tema de gota a gota (préstamos ilegales), en el sector donde residía, lo que le generó problemas con algunas estructuras”.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayor información sobre la identidad del sicario y en como avanza la investigación para dar con su paradero.

Por su parte, la familia de Carabalí aseguró que se sienten “confundidos” y piden celeridad en la indagación. “Es muy duro, hasta ahora seguimos confundidos, muy confundidos. “Pedimos justicia. Esperamos que la Fiscalía investigue y que sea la que diga cuál fue el verdadero motivo de la muerte”, señaló Patricia Carabalí, tía del joven asesinado.

¿La ha visto? Robaron camioneta de jugadora Daniela Caracas durante sepelio del hermano de Jorelyn Carabalí

En las últimas horas se realizó el sepelio de Andrés Carabalí en el barrio Comuneros II, al oriente de Cali. Mientras transcurrían las honras fúnebres, la jugadora Daniela Caracas, cercana a Jorelyn Carabalí, fue víctima de hurto de su camioneta a las afueras del cementerio.

“No había parqueadero y cuando salimos nos dimos cuenta de que ya no estaba”, relató en Caracol Radio, Carabalí.

Desde el miércoles 16 de agosto, indicó que no se sabe nada del vehículo y manejan la hipótesis de que los delincuentes salgan de la ciudad. “Los uniformados que se encontraban en la zona estaban pendiente de evitar cualquier alteración de orden público por lo que no se percataron del hurto. Hemos tenido información que están intentando sacar la camioneta de la ciudad y eso me preocupa. Daniela y su familia estuvieron acompañándonos desde el inicio y el vehículo aún no ha aparecido”, agregó la jugadora.