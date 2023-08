¿No le salió la platica? No es una falla del cajero, este es el modus operandi de los ladrones en Cali

Un ciudadano que se encontraba retirando dinero de un cajero automático en la avenida Pasoancho, en el sur de la ciudad de Cali, notó algo raro cuando el dinero no salía, por lo que solicitó la ayuda de uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que se encontraban patrullando en el sector.

Los uniformados se percataron de que la tapa por donde se retira el dinero se encontraba en la posición que no era y de forma inmediata lanzaron una advertencia a la comunidad, pues nuevamente habría regresado esta forma de robar de los inescrupulosos.

‘La Tapa Negra’ fue denominada esta modalidad de hurto, la cual consiste en una cinta negra que se pone sobre el orificio por el cual se entrega el dinero en el cajero, esto impide que los billetes salgan para ser recogidos por el usuario.

Puesto que no sale el dinero, las personas se van del lugar pensando que fue una falla técnica y buscan otro cajero para retirar su efectivo, mientras que los ladrones entran al cajero, retiran la cinta y huyen con el dinero.

Al respecto, las entidades bancarias indicaron que la persona no debe retirarse del cajero hasta que no le haya entregado toda la suma de dinero o si no la entrega, hasta que se haya comunicado con el banco para solucionar la situación.