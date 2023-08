“Estarían dando hasta 50 mil pesos para que no hablaran” denuncian múltiples casos de abuso sexual en colegio del oriente de Cali

En la noche del pasado lunes 14 de agosto se presentó una asonada en la institución educativa Santa Isabel de Hungría, en la sede del barrio Calimio Desepaz o Llano Verde, debido a que la comunidad tenía retenidos a docentes y plantel del colegio por una denuncia de presunto abuso sexual de una docente hacía una estudiante.

De acuerdo con padres de familia de estudiantes de la institución educativa, los desmanes que se presentaron en horas de la tarde y noche del pasado lunes fueron por una denuncia pero que los casos serían muchos más.

El diario El País de Cali habló con una de las madres de una menor de que edad que habría sido víctima de abuso en instalaciones del colegio. La señora, de forma anónima, indicó que su hija habría resultado afectada hace unos dos meses y que fueron hasta la Fiscalía a manifestarlo y que hasta el momento no le han dado resultados o respuesta alguna.

Debido a que las autoridades no han ayudado a esta madre de familia, ha tenido que recurrir a buscar información por su parte y así habría llegado a encontrar al presunto responsable de los hechos.

La misma mujer indicó que llevaron el caso ante el Ministerio de Educación para que se haga una investigación correspondiente. “Ayer estábamos recogiendo firmas y una niña indicó que el profesor de educación física la ha manoseado en varias ocasiones y le daba dinero para que no hablara”.

Otro padre de familia también denunció que su hijo habría sido abusado en las instalaciones de la institución educativa y que no han obtenido una respuesta positiva por parte de las autoridades.

Las autoridades hicieron presencia en la asonada

La Alcaldía de Cali con la Secretaría de Seguridad y Justicia y de Educación se desplazaron hasta las instalaciones de la Institución Educativa Santa Isabel de Hungría par atender los desmanes que se estaban presentando.

“Se pudo restablecer el orden público, ya no hay situaciones complejas en el sector. No tuvimos vidas humanas comprometidas, no hubo personas lesionadas. Algunos actos de vandalismo y algunas afectaciones materiales que están siendo evaluadas”, informó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de la ciudad.

Además, indicó que pidieron a la Fiscalía celeridad en las investigaciones de las denuncias que se han realizado por presunto abuso sexual.

“A la comunidad hay que pedirle que confíe en las investigaciones que se están adelantando. Vamos a hacer presencia en el colegio en los próximos días, ya la Secretaría de Educación tomó medidas administrativas de suspender clases y, de manera paulatina, retornar a clases mientras se adelanta la investigación” puntualizó Dranguet.