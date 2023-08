“Casi me mata”: presunto feminicida de Luz Mery Tristán también había atacado a su expareja

Luego de la muerte de la excampeona mundial Luz Mery Tristán y de la captura de su expareja Andrés Gustavo Ricci, por ser el principal sospechoso del feminicidio, en redes volvió a salir a la luz el testimonio de la mujer que años atrás fue la pareja sentimental de este hombre y quien también denunció maltratos.

El pasado 7 de agosto un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cali judicializó ante un juez de control de garantías a Ricci García, por presuntamente ser el responsable de la muerte Tristán, hecho que ocurrió entre el viernes 4 de agosto y el sábado 5 de agosto.

El asesinato de la excampeona mundial de patinaje ocurrió en una vivienda de la Comuna 19, en el noroeste de la capital del Valle, en la vía que conduce al cerro de Cristo Rey.

Cuando llegaron a la casa, el hombre portaba una de las armas, que habría sido utilizada para dispararle a la mujer.

Expareja de Ricci también fue violentada

En Twitter se conoció el testimonio de la exesposa de Ricci, que en 2017 contó en su perfil de Facebook todo lo que padeció en el tiempo en el que estuvieron juntos.

De hecho, aseguró que el hombre casi la mata y luego intentó hacerla sentir culpable de eso.

La mujer, en su momento, decidió exponer su caso al conocer que Ricci le había asegurado a su abogado que en la separación ella solo quería el dinero de él.

“Él me pegó muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme”, dijo María del Pilar Jaramillo, su exesposa.