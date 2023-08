Disfrute del avistamiento de ballenas jorobadas en las playas del Pacífico colombiano

Las paradisiacas playas del Pacífico colombiano reciben a miles de turistas cada año que acuden al puerto para disfrutar de la temporada del avistamiento de ballenas jorobadas en las aguas de estas islas.

Este evento e sun cautivador de los amantes a la naturaleza, pues una vez al año, ballenas jorobadas que pueden llegar a pesar más de 30.000 kilogramos y medir más de 16 metros, llegan a las cálidas aguas del Pacífico para tener a sus crias.

El viaje de estos mamíferos inicia desde las heladas aguas de la Antártida a 80.000 kilómetros del Pacífico colombiano, en donde primero llegan al santuario de Bahía Málaga en donde se reproducen o dan a luz.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, Marco Antonio Suárez, explicó que las aguas del océano pacífico se convierten en una especie de “sala cuna” en la que los mamíferos enseñan a sus crias a sobrevivir.

Sin embargo, para cuidar la vida de los turistas y la estadía de las ballenas en el Pacífico colombiano, hay que seguir ciertas recomendaciones.

Yamilé Perdomo, funcionaria de la regional Pacífico Oeste de la CVC, indicó que en los avistamientos de ballenas es necesario cumplir con normas de seguridad que permitan respetar el hábitat de las ballenas.

“Hemos hecho una compilación de recomendaciones de seguridad para turistas y guías, quienes deben de contar con los permisos requeridos por las autoridades, además, deben estar autorizadas por la Dirección General Marítima, DIMAR”, indicó Perdomo.

Se recomienda permanecer a una distancia prudencial de mínimo 100 metros para ver las ballenas y que las embarcaciones naveguen a una velocidad que no supere los cinco nudos.

“Es importante que al momento de un avistamiento de ballenas las personas no se exalten, no hagan ruido ni corran a los extremos de las lanchas. Hay que guardar compostura para evitar desbalances en la embarcación y acatar lo que digan los guías”, insistió la funcionaria de la CVC.

Siga estas recomendaciones cuando esté avistando las ballenas:

• Atender la inducción de 10 minutos sobre la importancia del área protegida.

• Todas las embarcaciones deben estar acompañadas por un intérprete ambiental.

• El horario permitido para que las embarcaciones realicen el avistamiento por día es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

• No ingresar plásticos de un solo uso a las áreas protegidas.• Usar chaleco salvavidas mientras permanezca en la lancha.

• No ingerir licor antes, durante o después del avistamiento.

• No arrojar ningún elemento por fuera de la lancha.

• Usar bloqueador solar y repelente biodegradable.

• No se debe alimentar ni provocar el acercamiento de los animales usando atrayentes como comida.