Fuera de control: menores en moto desafían la ley sin rastro de autoridades en Cali

Ni ley ni orden hay en la capital del Valle del Cauca, pues cada día se reportan casos de personas incumpliendo las leyes y de las autoridades brillando por su ausencia.

Le puede interesar: Alarma en Cali por explosivos que dejaron abandonados en la orilla del río

Un nuevo video en el que tres menores de edad desafían la ley en el oriente de la ciudad de Cali, se conoció en horas de la tarde del pasado miércoles 26 de julio.

En las imágenes que fueron grabadas por una persona que iba dentro de un vehículo, se puede observar a tres jóvenes, al parecer menores de edad, movilizándose en una motocicleta, sin cascos o algún tipo de protección. Los menores iban claramente incumpliendo varias normas de movilidad, pues iban sin protección, más del número permitido, parrillero hombre, y probablemente sin documentos legales.

CERO COPEO AL ORIENTE DE CALI ❗



Al oriente de Cali, cerca de Valle Grande, tres niños en una moto, sin casco, sin licencia y bien campantes, exponiendo la propia integridad.🆗 pic.twitter.com/13yQWSr1rZ — Cali OK Noticias (@calioknoticias) July 26, 2023

Lea también: Inhibidores de señal: el dispositivo tecnológico que están usando ladrones para robar carros y motos en Cali

El hecho fue altamente criticado debido a que no se observa ni una solo autoridad en el sector, lo cual, de acuerdo con testigos es normal.

Ni un uniformado de la Policía o agente de la Secretaría de movilidad se encontraba realizando control por esta zona en donde es usual que menores anden sin ‘ley ni orden’.

Lea más: Alerta en Cali: ambulancias son una amenaza en las vías de la ciudad

“Por allá nunca se aparece un guarda, eso es territorio apache”, “no hay ley, da rabia decirlo pero a la Policía le da miedo el distrito”, “¿no hay autoridad? te atraviesas Cali de norte a sur y ni un solo retén”, “¿dónde están los padres? siempre aparecen cuando ya no hay nada que hacer”, “por allá no va movilidad, eso no da billete” fueron solo algunos de los comentarios de las personas en redes sociales.