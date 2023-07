Como hormigas: decenas de motociclistas desafían la ley en Cali invadiendo el carril contrario

Un video se conoció en las últimas horas en el que se puede observar a decenas de motociclistas poniendo en riesgo la vida de las personas que se encontraban en una vía por evadir un puesto de control de agentes de tránsito en Cali.

Lea también: Justicia por mano propia: ladronas terminaron acorraladas junto a un árbol por asaltar a una niña en Cali

Los hechos tuvieron lugar en el puente nuevo de la Avenida Circunvalar, que recorre toda la ciudad.

Se puede observar que las imágenes fueron tomadas desde dentro de un carro que se encontraba en la dirección correcta de su vía, cuando decenas de motocicletas comenzaron a bajar por el ese mismo carril, en dirección contraria.

“Por eso están así de alborotados, están haciendo operativos” dice la persona que se encontraba grabando el video en el que se puede observar a muchas personas sin cascos, chalecos y hasta parrilleros hombres abordo de motocicletas.

Le puede interesar: Todo mal: ambulancia que iba a toda velocidad se llevó por delante a un ciclista que invadió el carril del MÍO

Así son los desórdenes y caos que generan grupo de personas en motocicletas cuando se ponen de ruana el sector del puente nuevo de la Av. Circunvalar y llegan las autoridades hacer operativos... No sé sabe de cuando es el video, pero hasta hoy salió a la luz pública. pic.twitter.com/Wsu3H9wHBr — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) July 25, 2023

Por su parte, los internautas rechazaron lo sucedido y lamentaron que las personas de Cali actúen de esa manera.

Lea más: ¿Y la libertad de prensa? Al menos siete periodistas se encuentran amenazados en Tuluá

“Ese pedazo es tenaz, todo el mundo hace lo que le da la gana, no se respeta el carril, hay drogadictos en todos los rincones, ahí te das cuenta que es mucho lo que hay que hacer en Cali”, “Este tipo de comportamientos de unos desadaptados son los que hablan mal de Cali ,no le hagan daño a la ciudad, eso no es amor por Cali eso es falta de cultura”, “Eso es todos los días y es peor los fines de semana”, “Terrible como esta Cali”, son solo algunos comentarios de las personas.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos que al parecer son comunes en este sector de la ciudad.