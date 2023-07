“Al MÍO le quedó grande la ciudad”: polémica por propuesta de Ospina sobre taxis colectivos

El pasado martes en una rueda de prensa, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina propuso que los conductores de taxis de la ciudad ofrezcan el servicio de taxi colectivo. Para él, la propuesta ayudaría a los caleños a que utilicen más el servicio de taxi y no optar por coger ‘piratas’ o transporte ilegal.

“Me gustaría el taxi como colectivo y a muchos no les gusta, pero si el taxi como colectivo es formal y paga impuestos y tiene un Soat, prefiero el taxi como colectivo, al colectivo en la informalidad, y en ese sentido todos podemos ganar”, indicó el mandatario.

Uno de los puntos en pro para el mandatario es que permitiría a los caleños que dejen de exponerse en los transportes ilegales, pues si hay un accidente de tránsito y si está en un taxi, habrá cobertura de pólizas y seguros del vehículo.

“Porque si usted no paga el Soat y hay un accidente, las personas pueden morir y no ser bien tratadas, si usted no paga los impuestos, se vuelve asimétrico con quien sí paga los impuestos y en ese sentido, se debe hacer mucha pedagogía e incorporarlos a un verdadero transporte formal”.

Además, aclaró que con esta propuesta no se está estigmatizando a conductores que hacen los servicios de manera ilegal, “solo se tiene que incorporar y expresar las dificultades que tiene el Estado con ellos”.

La propuesta de Ospina también llegó luego de que el pasado lunes 10 de julio, el ministro de Transporte, William Camargo, indicó que los precios de las carreras de los taxis deberán subir, pues deben ajustarse a un acuerdo con el alza de la gasolina y de nuevas tecnologías.

Jorge Iván Ospina también propuso que se hable sobre la propuesta, que se creen rutas específicas, así como los buses que ya tienen un recorrido sobre la avenida Ciudad de Cali o la autopista Simón Bolívar.

Por su parte, el gremio de los taxistas no sonó muy de acuerdo con la propuesta, pues indican que se pueden incrementar los costos y la ganancia no sería la misma en distancias.