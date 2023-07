Pilas con salir a la calle con sus joyas: ladrones están robando todo lo que parezca oro

Los ciudadanos en el sur de Cali están cansados de los constantes robos que se presentan en las calles, en los restaurantes y en los locales comerciales, pues sienten que no tienen un lugar donde sentirse seguros y lejos de los ladrones.

La semana pasada un carro fue víctima de un ataque a tiros de varios ladrones que le robaron la cadena de oro al conductor que transitaba por una vía en el Valle del Lili.

Afortunadamente el conductor no resultó herido con los disparos, pero la Policía no pudo hacer mucho para evitar el robo.

Y así como este caso, los habitantes del sector ya acumulan varias historias. Al parecer, los ladrones se ven atraídos por el oro y por todo lo que brille, aunque si en el camino encuentran otra cosa de valor, también se lo llevan.

“En el último mes he sido víctima de dos robos en mi local. Robos a mis clientes. Al primero lo venían siguiendo y cuando se sentó a comer, le robaron sus cadenas. El segundo estaba ya comiendo, cuando entró una persona al establecimiento, pidió algo, y se quedó detallando las pulseras que tenía mi cliente. En ese momento hizo una llamada, y un minuto después entró un jovencito armado que le robó las pulseras. No hirieron a nadie, pero las ventas cada que hay un robo bajan ostensiblemente. Por eso me vi en la obligación de contratar a un personal que garantice la seguridad de mis clientes y del local”, así lo relató el dueño de un restaurante al diario regional El País.

Por estos hechos, los ciudadanos le han pedido a las autoridades un puesto de control en el nuevo puente de la Avenida Ciudad de Cali y patrullajes constantes en la zona para evitar más robos.

También han optado por contratar seguridad privada para los locales comerciales y así proteger a la clientela.