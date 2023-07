Implementación de Fuerzas Especiales Urbanas: estas son las medidas del Ministro de Defensa en Buenaventura

Luego de meses de denuncias de líderes de Buenaventura y situaciones como violación de derechos, asesinatos en vías públicas y poca presencia de uniformados, que han generado miedo y zozobra en la comunidad, el pasado fin de semana ocurrió una situación que puso en alerta máxima a las autoridades y provocó que el Gobierno Nacional tomará medidas con el principal puerto del país.

Se trata de un video que fue difundido en redes sociales en el que hombres encapuchados y fuertemente armados estarían, bajo su concepto, defendiendo a toda la comunidad boverense en contra de los nuevos grupos criminales que pretenden entrar a manejar el puerto. Los sujetos hacen referencia específica de la banda ‘Nuevo Jalisco’, proveniente de México.

“Este es un mensaje a la comunidad del barrio El Progreso, Bello Horizonte, Carlos Holmes y los aledaños, comunidad en general, los vamos a defender con nuestras vidas, a sangre y a fuego, aquí no existe ‘Jalisco’, eso es en México”, expresó la persona que se encontraba grabando el video.

Cabe recordar que las organizaciones criminales que ya operan en Buenaventura: ‘La Banda de Robert’, ‘Los Espartanos’ y ‘Los Shottas’, tienen relación con grupos más grandes como las disidencias de las Farc, ELN y el Clan del Golfo.

Como consecuencia de la difícil situación de amenazas, extorsiones, desplazamiento forzado, enfrentamientos y fuego cruzado por la que pasa el distrito, el pasado martes 04 de julio el Ministro de Defensa, Iván Velásquez informó que se iba a dirigir al Buenaventura en horas de la mañana de este jueves 06 de julio.

Lo prometido se cumplió y en compañía de una cúpula militar, el ministro llegó a Buenaventura a reunirse con diferentes gremios y el gobierno local para llevar a cabo estrategias y crear advertencias con la finalidad de que la violencia disminuya en este puerto de la costa pacífica colombiana.

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, así como otras personalidades políticas habían propuesto que se militarice la ciudad para que las Fuerzas Públicas pudieran tener un control constante, pero la decisión del Gobierno Nacional fue otra.

En su visita en horas de la mañana de este jueves 06 de julio, el ministro de Defensa indicó que no se iba a aplicar esta medida, en cambio, implementarán Fuerzas Especiales Urbanas que se unirán a las Fuerzas Militares y que harán presencia en las diferentes comunas que más lo necesitan del puerto.

“Lo que se requiere es que haya una presencia en sitios que juzguemos y que, además, por todo el conocimiento que vamos a adquirir de la situación en el territorio, podamos definir los sitios de control específico para que haya una mayor actividad de vigilancia y que se hagan efectivas órdenes de captura que se encuentran pendientes de ejecutar” indicó el Ministro.

Tras la visita a varias comunas de la ciudad, el enviado del Gobierno Nacional informó que se intensificarán las operaciones contra el contrabando, la interdicción de drogas, la presencia de investigadores judiciales y de inteligencia de la Policía Nacional.

Recompensa de $200 millones para la identificación de encapuchados

El ministro Velásquez también hizo referencia sobre el video de los hombres encapuchados que se difundió por redes sociales el pasado fin de semana. Indicó que no tienen certeza de que este grupo ‘La Banda de Robert’ se enfrentaría con la organización ‘Nuevo Jalisco’, pues no saben si la última tiene presencia en Buenaventura.

De igual manera, sigue estando en pie la recompensa de $200 millones de pesos ofrecida por la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, por información que conduzca a la identificación y captura de estos hombres que estarían incrementando el terror en el puerto.

Por otro lado, también aclaró que la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional no hacen pactos con criminales y que los acuerdos entre las organizaciones de la ciudad -Los Shottas y Los Espartanos- no quieren decir que sean acuerdos con el Estado.

“Queremos afirmar de manera muy enfática, que los pactos entre bandas criminales son pactos entre bandas criminales, no es un pacto con el Estado. La Fuerza Pública no hace pactos con los criminales; que eso signifique por la mejor actitud de ellos una posibilidad de obtener beneficios jurídicos, estamos de acuerdo. Nos parece muy bueno que lleguen a ese entendimiento, las organizaciones criminales, pero no significa que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Militares van a dejar de cumplir con su actividad”.