Conmovedora confesión de directora de Olímpica Estéreo Cali: “me tocó cambiar la dirección de mi casa en Aguablanca”

En la emisión de Olímpica Estéreo Cali en horas de la mañana de este viernes 30 de junio, su directora que se encontraba al aire Magally Nazarí se abrió al público y a sus compañeros y contó una de las anécdotas más conmovedoras en su vida.

Nazarí dijo en la emisión que le tocó cambiar en su hoja de vida la dirección de su casa en el distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali porque sabía que por vivir en ese sector no la iban a contratar.

En lugar de poner la dirección de su verdadera vivienda, le tocó poner la dirección de la casa en donde su mamá hacía el aseo.

La periodista Karen Tatiana Duque, reconocida por su labor periodística en el país y además, por haber trabajado en medios como la Fm, Caracol Radio, Blu Radio y en el Ministerio del Interior, fue la encargada de poner el tweet de lo que dijo Magally Nazarí en la emisión en horas de la mañana.

Al parecer, la directora de Olímpica Estéreo no es la única persona que ha vivido discriminaciones o el temor a ser discriminada por el lugar en el que residen, pues en respuesta al tweet, pues muchas personas expresaron que también pasaron por eso o que está normalizado que en el proceso de contratación las empresas le pongan énfasis a eso.

“Esto se normalizó tanto. Solo una vez puse la dirección y el barrio en la HV, en la entrevista me dijeron “ay, pero no pareces del distrito” No supe qué hacer, ni qué decir en esa situación.”

“En Cali, muchas empresas hacen eso. En un proceso laboral que participe me pidieron enviar ubicación para confirmar donde vivía.”

En Olímpica Cali, la directora del programa de la mañana está contando al aire que le tocó cambiar su dirección en la hoja de vida porque vivía en Aguablanca y, dice, sabía que no la contratarían por eso.

Distrito de Aguablanca en Cali

El Distrito de Aguablanca en Cali es conocido por ser uno de los sectores con más barrios de la ciudad, pues está compuesto por cuatro comunas: comuna 13, comuna 14, comuna 21 y comuna 15.

La población que usualmente habita este sector son desplazados por la violencia o migrantes que en su mayoría llegan de la Región Pacífica a la Sucursal del Cielo.

Incluso, en sus comienzos, el distrito fue habitado principalmente por migrantes de diferentes municipios del Pacífico colombiano como Buenaventura y el Chocó.

En el distrito de Aguablanca se puede observar más el trabajo informal que el formal y a todos su habitantes queriendo salir adelante día a día.

Desafortunadamente, al distrito lo opacan hechos de asesinatos, expendios de estupefacientes, secuestros, fronteras invisibles, extorsiones y muchos más. A pesar de que existen muchas organizaciones que buscan cambiar y mejorar la imagen del distrito a través de la cultura y la educación, son más las personas que siguen haciendo sus fechorías y dejando mal el nombre del sector.