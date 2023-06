¿No hay suficientes agentes de tránsito? Hombres hacen el papel de reguladores viales y terminan generando caos y peleas en la ciudad

Los escándalos han cobijado a la Secretaría de Movilidad de Cali en los últimos días. En un principio por los agentes de tránsito falsos que rondaban la ciudad con uniformes y motocicletas oficiales del ente regulador y en la última semana por lo más de 100 agentes que no pueden cumplir su labor porque no se les realizó la renovación de su licencia de conducción.

En las últimas horas en redes sociales se compartió otro hecho que ya se ha denunciado antes y que ha causado indignación en la comunidad, pues se puede observar a un grupo de hombres, con gorras y trapos en las las manos, controlando el tráfico en un sector en el sur de Cali.

A pesar de que el video se difundió en las últimas horas, esos jóvenes ya llevan algunos meses haciendo de reguladores viales al frente de la sede sur de la Fiscalía General de la Nación en Cali, sobre la avenida Roosevelt.

Este sector se caracteriza por ser altamente transitado, por lo que los sujetos aprovechan, se ubican en la mitad de la carretera y deciden qué vehículo pasa primero.

Contradictoriamente, a pesar de que los hombres buscan regular el tráfico, no lo logran. Pues los conductores al ver que no hacen parte de los oficiales del tránsito, deciden no acatar la espera y avanzan por el espacio que queda vacío.

Como si fuera poco, los hombres cobran por hacer el ‘trabajo’ y cuando no se les reconoce con algo de dinero, se enojan.

Los caleños se quejan debido a que esta situación ha pasado en otros sectores de la ciudad, más que todo cuando hay semáforos que no se encuentran en funcionamiento. Pero lo que más llama la atención de la situación de la avenida Roosevelt es que en ese sector no hay semáforos, simplemente es un cruce y los hombres pueden pasar horas haciendo lo mismo sin que lleguen las autoridades a controlar la situación.