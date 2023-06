¿Código de vestuario en vías públicas? Esto propone Jorge Iván Ospina para regular la ‘rumba’ en el centro de Cali

La particular y conocida ‘calle de la rumba’ en el centro de Cali ha sido un punto de foco y reunión para caleños y visitantes que asisten a disfrutar de la reconocida celebración cada fin de semana. La ‘calle de la rumba’ cuenta con rejas y la entrada tiene un valor de 2.000 pesos.

Al parecer, la rumba se extendió hasta cuadras más abajo del centro de Cali, en el Boulevard del Río, pues se conocieron videos de una masiva rumba el pasado fin de semana, en el que se pueden observar a caleños disfrutando de una buena salsa y bebiendo bebidas alcohólicas en esta parte de la ciudad.

Al respecto, el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó que se debían imponer ciertas regulaciones en ese sector de la ciudad.

El Boulevard , con su salsa a cielo abierto , saca toda nuestra cadencia y ritmo , pero debe tener una regulación pic.twitter.com/ufkU5cG4Li — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 24, 2023

Al respecto, Ospina indicó que se debía imponer un código de vestuario, con la finalidad de que personas no usen prendas inapropiadas en un especio público. “Un código de vestuario, de tal manera que no estén en el Bulevar del Río personas sin camisa, que no se ha apropiado con nuestro espacio público. No queremos que el Bulevar tenga consumo irresponsable de sustancias y regulación a la contaminación del ruido”.

El fin de regular las celebraciones en ese sector de la ciudad es que se siga desarrollando esa cultura salsera pero con condiciones de convivencia y seguridad que aseguren el bienestar de todos los asistentes.

“Que la fiesta y la identidad que nos brinda la salsa se desarrolle en unos parámetros que no agoten el espacio”, apuntó Ospina.

Por otro lado, desde el sector nocturno hizo un llamado a las autoridades para que se regule la rumba y no les genere pérdidas en sus establecimientos.