¿Riña o muerte natural? Interno falleció dentro de estación de Policía en el norte de Cali

Un hombre de alrededor de 32 años que se encontraba detenido en la estación de Policía de la Nueva Floresta, en el norte de Cali, fue encontrado sin vida en el piso de su celda, con una herida en la cabeza y sin signos vitales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel William Quintero Salazar, informó que el interno fue encontrado en el suelo de la celda por el oficial de turno, cuando le indicaron que presuntamente se encontraba enfermo.

Los patrulleros de turno se comunicaron con los Bomberos de la ciudad para atender la situación pero al momento de llegar a la estación, el hombre ya se encontraba muerto.

De acuerdo con el coronel de la Policía, la causa de la muerte fue por un golpe en la cabeza al caerse de una hamaca que había dentro de la celda.

No obstante, la Policía y el CTI de la Fiscalía no descartan la premisa de que pudo haber sido una riña la que ocasionara del golpe, a pesar de que no presentaba más heridas en su cuerpo.