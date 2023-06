Les dejaron el ‘hueco’: usuarios se quedaron esperando que empezara a funcionar el Tramo de la Troncal de Oriente

No cae de sorpresa en Cali que la inauguración de la Troncal Oriental del MÍO continúa aplazándose.

En primer lugar, Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, aseguró que el inicio de las operaciones del Tramo ll de la Troncal de Oriente, comenzaría el 15 de junio, pues es el único con obras terminadas, pero no fue así.

Luego, tras modificaciones, Metrocali informó que la operación del Tramo comenzaría el pasado sábado 17 de junio, pero, por sorpresa, en la mañana del sábado tampoco se puso en funcionamiento del tramo.

En redes sociales no pasó por alto este retraso. “Al final no lograron abrir las 7 estaciones de la Troncal Oriental. Pero es una falta de respeto que desde Metrocali no se hayan dignado en decirle a la comunidad por qué no se logró”.

Asi amanecen las estaciones en las que "supuestamente" HOY entrarían en operación entre la Terminal Simon Bolivar y la Terminal Calipso.

Entonces no las abrieron, aunque los cambios en las rutas si fueron aplicados. pic.twitter.com/MdG6txkar0 — MIO Usuarios🚌 (@MIOusuarios) June 17, 2023

Incluso Metrocali indicó que saludaría a los usuarios desde una de las nuevas estaciones, pero no fue así.

Por su parte, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, sí se pronunció sobre las razones por las que no se pudieron inaugurar los nuevos puntos sobre la avenida Simón Bolívar.

“Todavía Metrocali está haciendo los respectivos requerimientos para poder validar y dotar de tecnología y el recaudo de las estaciones”, indicó el jefe de la Oficina de Servicio al Cliente y Mercadeo de la compañía.

A pesar de haber dado explicaciones, Metrocali no detalló cuánto tiempo más les llevaría inaugurar las siete estaciones del Tramo ll de la Troncal de Oriente. Se espera que la información sea brindada por la entidad en los próximos días.