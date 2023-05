“En el gobierno de Santos y Duque jamás nos desprotegieron”: líder social de Buenaventura pide a Petro por su vida

A través de Twitter, el líder social de Buenaventura, Leonard Rentería, hizo un duro llamado al Gobierno Nacional y al presidente Gustavo Petro para que revisen su situación con la Unidad Nacional de Protección (UNP) porque, según su testimonio, la protección que le brindan solo está en el papel.

Rentería ha sido un hombre activista en el puerto y en repetidas oportunidades ha denunciado que su vida corre peligro. Por eso desde hace varios años es uno de los líderes protegidos en el país.

Sin embargo, tal parece que en el Gobierno ‘potencia de vida’ la cosa no ha funcionado muy bien. Por eso, desde esta red social dijo:

“Señor presidente, @petrogustavo. Me cansé de suplicar garantías de protección, de estar sometido a este trato que le da la @UNPColombia a uno. Yo no he tenido protección por estar sentado dentro de mi casa, he tenido protección porque los violentos con su violencia desbarataron mi familia, nos mataron a uno de los nuestro, otro hermano líder y cuñado, obligándonos al desplazamiento y que por necedad en insistir en defender la vida volvimos al territorio”.

Rentería contó en su mensaje que “logramos estar protegidos durante todo el Gobierno Santos y Duque aún como eran esos gobiernos, pero jamás nos desprotegieron. Ahora para lograr una mera atención telefónica con funcionarios de esta entidad es un problema, no se resuelve nada y uno que solo defiende la vida, pone la voz, el pellejo y la cara por exigir una vida diferente vive expuesto”.

Por eso, agregó: “Ante todo este panorama quiero manifestarle que me canse de estar detrás de un Estado que está obligado a proteger mi vida y la de mi familia ya que jamás pudo evitar que la violencia nos arropara y hablo de Estado no solo de Gobierno, llegué ya al cansancio, razón por la cual le digo de la forma más respetuosa renuncio a esta protección que ahora casi es de papel y hago responsable de todo lo que me pueda pasar a mi y a mi familia al estado colombiano en cabeza de su gobierno que es el garante de los derechos a la vida, la seguridad y la paz!, le invito también a revisar la misión de esta entidad porque hoy tienen sometidos a cientos de líderes sociales a la falta de información, la falta de atención oportuna y la falta de respeto evidenciada en la ausencia de respuesta después de más de 6 meses de estar gritando”.

De imediato, el trino de este líder social provocó la reacción de cientos de personas y poco después distintas organizaciones prometieron ayudarlo con su caso. Sin embargo, desde el Gobierno no hay un pronunciamiento oficial.