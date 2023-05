Extraña desaparición de francés en Colombia: hicieron una transacción con su tarjeta en Cali

Las autoridades buscan dar con el paradero del ciudadano francés Mathieu Lisboa Camoes, de 28 años, que había llegado a Colombia a hacer un recorrido turístico por varios lugares del país. Sin embargo, desde hace tres semanas sus amigos no tienen noticias de él.

A través de Facebook sus amigos empezaron a compartir información sobre este hombre, a quien vieron por última vez en Bogotá, durante Semana Santa, pero poco después se supo de una transacción con una de sus tarjetas de crédito desde Cali.

Cindy Valencia escribió en una publicación: “Acudo a ustedes en busca de su ayuda porque mi amigo francés Mathieu Lisboa Camoes, de 28 años, está desaparecido desde hace 3 semanas. Su familia y amigos no saben nada de él desde Semana Santa. Su teléfono ya no funciona, no recibe mensajes ni llamadas. Fue visto por última vez en Bogotá durante Semana Santa. El consulado y la Policía están al tanto y también lo están buscando. Hubo una transacción en su tarjeta de crédito el 24 de abril, en Cali, en un supermercado. Pero por lo demás, no hay retiros, no hay más uso de la tarjeta en 3 semanas.”

Este mensaje ha sido ampliamente compartido en esta red social en la que también aparecen varias fotografías del francés en una visita que hizo a Ciudad Perdida, en Santa Marta.

En la publicación hay muchos comentarios de personas que aseguran haber visto a alguien con rasgos parecidos a este hombre en las calles de Cali, sin embargo nada de esto ha sido confirmado por las autoridades.