Por apoyar a Primera Línea, Centro Democrático pidió declaren a Francia Márquez como persona no grata

El pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, la vicepresidenta, Francia Márquez, acompañó la movilización social de algunos sindicatos de trabajadores por las calles de Cali. Luego de caminar, se subió a una tarima y dijo emocionada que no le daba miedo decir, “¡Que viva la primera línea!”. Además, agregó que estos jóvenes fueron víctimas durante el estallido social en 2021. “Ellos fueron atacados con balas hace dos años, fueron encarcelados y a otros les sacaron los ojos. La reforma tributaria tiene como objetivo priorizar la educación y transformar Colombia”, explicó Márquez.

Centro Democrático pidió declarar a Francia Márquez persona no grata en Cali y alcalde respondió

Tras conocerse estas palabras de la vicepresidenta, el concejal del Centro Democrático, Roberto Rodríguez Zamudio, publicó un video a través de sus redes sociales proponiendo que Francia Márquez sea declarada persona no grata en la ciudad de Cali.

“Su posición de pararse al lado de los criminales, en un discurso apasionado, queda muy mal parada. Ninguna vergüenza tuvo para decir que apoyaba a la Primera Línea. Rechazo sus palabras y debería declararse como persona no grata, la vicepresidenta, Francia Márquez”, señaló.

Por su parte, el alcalde de la capital del Valle, Jorge Iván Ospina, rechazó estas declaraciones y aseguró que en ninguna cabeza cabe decir ello. “Es una expresión racista, xenofóbica, inconsecuente. Claramente de aquellas mentes que lo único que quieren es polarizar nuestro país y llevarlo a mayores tensiones. Yo porsupuesto como alcalde, jamás lo permitiría”.

Y añadió que la Primera Línea, en su generalidad, “ha cometido una acción criminal” y, por el contrario, “son jóvenes que no han recibido los soportes de la sociedad. Son los excluidos. Que no tienen universidad. No tiene empleo. Los carentes de ayer y hoy. No hay que estigmatizarlos”, enfatizó.