Sucedió el tan esperado reencuentro: Julián Rosales, con cáncer terminal, pudo estar junto a su papá en E.E.U.U

Luego de que el menor hiciera un llamado a las autoridades estadounidenses para que le dieran una visa humanitaria a su padre, al que no veía hace tres años, el tan esperado reencuentro se hizo realidad.

El niño caleño luchaba contra la enfermedad desde hace tres años, pero a medida de que pasaba el tiempo, el cáncer le hizo metástasis en su cuerpo y los médicos le avisaron a sus familiares que ya no se podía hacer nada.

El menor había viajado a Estados Unidos con su mamá, con la esperanza de poder encontrar una cura para el cáncer que padece, pero no se pudo hacer mucho. Julián se encuentra ahora en un hospital de Miami, recibiendo cuidados paliativos.

Gracias a la intervención del senador republicano Marco Rubio, quien fue el que ayudó para que al padre del menor pudieran otorgarle una visa humanitaria, los dos se pudieron encontrar.

En una entrevista con CNN, el padre de Julián Andrés Rosales indicó que su hijo estaba tan ansioso por volverlo a ver, que pidió que lo bajaran hasta la entrada del hospital. “Él siempre me dice ‘ánimo, papá', siempre me ha recibido con una gran sonrisa” Indicó Andrés Fernando.

Además, informó que de regalo le llevó un muñeco del Capitán América, quien es el súperhéroe favorito de los dos y que le recuerda que su hijo es un guerrero. Pero también manifestó que ve más delicado a su pequeño y que le preocupan los dolores que tiene, ya que no le realizan quimioterapia.

“Debería ser yo el que esté allá. Si estuviera en mis manos, yo le daría mi vida. Me da rabia porque esto para mí, todo este esfuerzo, todo lo que he logrado es por él y sentir que se me está yendo cada día es muy difícil”.