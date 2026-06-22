TransMilenio cerró estaciones en el centro de Bogotá tras victoria de Abelardo de la Espriella

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TransMilenio reportó cierres y retornos operacionales en el centro de Bogotá en medio de la jornada posterior al cierre de urnas de la segunda vuelta presidencial, elección en la que Colombia definió entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La novedad se presentó después de conocerse los primeros resultados electorales, en una noche marcada por alta atención ciudadana, concentraciones en distintos puntos de la capital y monitoreo especial de movilidad por parte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte del sistema, la afectación se concentra principalmente en los sectores de Museo Nacional y Eje Ambiental, corredores clave para quienes se movilizan por el centro de Bogotá.

Estaciones cerradas y servicios con retorno

TransMilenio informó que las estaciones Universidades y Aguas fueron cerradas temporalmente. Por esta novedad, los servicios Ruta fácil 1 y Ruta fácil 6 están retornando en el intercambiador de la calle 26.

Además, el sistema indicó que continúa el retorno del servicio JF23 en La Mariposa, uno de los puntos de conexión más importantes para los usuarios que se desplazan por el centro de la ciudad.

Estas estaciones permanecen cerradas

Según el reporte operativo, estas estaciones permanecen cerradas:

Museo Nacional

San Diego

Las Nieves

San Victorino

Museo del Oro

Universidades

Aguas

La recomendación para los usuarios es evitar desplazamientos por el corredor del centro de Bogotá y revisar los canales oficiales de TransMilenio antes de salir, debido a que la operación puede tener nuevos cambios con el paso de los minutos.

Movilidad bajo monitoreo tras las elecciones

Los cierres se presentan en una jornada sensible para la movilidad de Bogotá, luego del cierre de urnas de la segunda vuelta presidencial y la difusión de resultados preliminares. En este tipo de escenarios, las autoridades suelen mantener vigilancia especial en puntos de concentración ciudadana, zonas de alto flujo peatonal y corredores troncales del sistema.

Por ahora, TransMilenio mantiene actualizaciones operativas sobre reaperturas, desvíos o nuevos cierres. Usuarios que tengan como destino el centro de la capital deberán planear rutas alternas y estar atentos a los reportes oficiales.