Movilidad hoy viernes 19 de junio, en vivo: trágico accidente en Chapinero y fuerte colapso en Autonorte

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La gestión del tránsito y la planeación de los desplazamientos ciudadanos centran la atención de las autoridades viales en Bogotá este viernes 19 de junio, una jornada marcada por la reactivación de los controles de velocidad y el monitoreo en tiempo real de los principales corredores viales.

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El esquema de restricciones de pico y placa opera con normalidad para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que para taxis y transporte especial aplica para los dígitos 7 y 8.

Puntos clave de la cronología vial:

10:58 a. m. – Finaliza el retiro de los vehículos implicados en el siniestro de la Av. calle 80 con carrera 94K (Engativá); el Grupo Guía trabaja en la fluidez del paso vehicular.

10:55 a. m. – Reportan siniestro vial entre un tractocamión y una camioneta en la localidad de Engativá, Av. calle 80 con carrera 94K, sentido Oriente - Occidente.

10:52 a. m. – Se restablece la movilidad en el sector de la carrera 5 con calle 26C tras retirar los vehículos involucrados en el choque previo.

10:21 a. m. – Siniestro vial en la localidad de Santa Fe, carrera 5 con calle 26C, sentido Norte - Sur. Se habilitó la Av. Circunvalar como ruta alterna.9:18 a. m. – Tras horas de colapso, mejoran las condiciones de movilidad en el ingreso a Bogotá por el corredor de la Autonorte, registrando actualmente un flujo vehicular medio desde la calle 245 hasta la calle 194.

8:58 a. m. – Retiran el vehículo particular implicado en el choque contra una estructura fija en la Avenida Mutis con carrera 45, regularizando la movilidad en Teusaquillo.

8:52 a. m. – Reportan una falla en el fluido del sistema de semáforos sobre la intersección de la calle 116 con carrera 19. Agentes civiles asumen la regulación manual del tráfico mientras el equipo técnico ejecuta reparaciones de urgencia.

8:15 a. m. – Unidades de criminalística inician formalmente las labores de investigación en la diagonal 92 con transversal 17 debido al siniestro con fatalidad reportado desde las 7:21 a.m.

8:07 a. m. – Ocurre un fuerte choque de un automóvil contra un poste en la Avenida Mutis con carrera 45 (Teusaquillo). Unidades de apoyo aseguran el tramo vial.

7:55 a. m. – El tráfico en el ingreso por la Autonorte reporta retrasos severos debido al coletazo del volcamiento de una camioneta registrado en la madrugada, la cual fue orillada a las 5:30 a.m.

7:33 a. m. – Concluyen las maniobras físicas de remolque para retirar los vehículos siniestrados en la Autonorte con calle 221, aliviando parcialmente el embotellamiento.

7:21 a. m. – Se confirma el siniestro vial con fatalidad en la localidad de Chapinero, específicamente en la diagonal 92 con transversal 17, sentido Occidente - Oriente. Comienzan desvíos obligatorios hacia la Carrera 7.

6:53 a. m. – Empeora la situación en la Autonorte por un nuevo incidente vial registrado a la altura de la calle 221, incrementando el tiempo de desplazamiento de los viajeros que entran a Bogotá.

6:06 a. m. – Un camión de carga queda varado por fallas mecánicas en la Avenida de Las Américas con Avenida Boyacá (Kennedy), afectando el sentido Occidente - Oriente hasta su posterior retiro.

4:49 a. m. – Primer choque contra objeto fijo del día: un carro particular impacta directamente un poste semafórico en la localidad de Chapinero, exactamente en la carrera 15 con calle 85.

4:33 a. m. – Se registra el volcamiento total de una camioneta en la Autopista Norte con calle 196 (Suba), bloqueando dos carriles principales en sentido Norte - Sur.