Disparos, persecución y placas falsas: así cayó la presunta banda dedicada al robo de camionetas en Bogotá

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Una persecución que se extendió por las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos terminó con la captura de cinco hombres y la aprehensión de un menor de edad. El caso, que incluyó un intercambio de disparos con la Policía, ahora es objeto de una investigación para establecer si los implicados estarían detrás de otros robos de vehículos registrados en Bogotá.

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De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el operativo comenzó cuando uniformados del CAI Alhambra detectaron dos vehículos cuyos ocupantes mostraban comportamientos sospechosos durante labores de patrullaje y control. Al intentar practicar un registro, los conductores ignoraron la orden de detenerse y emprendieron la huida.

La persecución atravesó tres localidades de Bogotá

Según explicó el teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, la reacción de los patrulleros permitió iniciar una persecución que recorrió varias zonas del norte de la capital.

“La Policía Nacional logra la importante captura de cinco hombres y un menor aprehendido tras una persecución que inicia en la localidad de Suba y finaliza en la localidad de Barrios Unidos”, señaló el oficial.

La institución indicó que durante la fuga uno de los automotores embistió a los uniformados que participaban en el procedimiento. Mientras tanto, los ocupantes del otro vehículo presuntamente dispararon contra los policías para evitar ser interceptados. “Durante esa persecución se presenta un intercambio de disparos entre los presuntos delincuentes y nuestros uniformados”, afirmó Botero.

Después de la interceptación de los vehículos, las autoridades encontraron que tres de los detenidos presentaban lesiones. “Al momento de capturarlos, logramos establecer que tres de esas personas presentaban lesiones. Inmediatamente se procedió a trasladarlos a un centro médico donde recibieron atención inicial”, explicó el comandante de la Estación de Policía de Suba. Posteriormente, la Policía continuó con las inspecciones técnicas y los procedimientos judiciales correspondientes.

Lo que encontraron dentro de los vehículos

Las verificaciones realizadas por los investigadores revelaron hallazgos que ahora son pieza clave dentro del proceso. Según la Policía, los dos vehículos inmovilizados presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación. “Logramos establecer que los dos vehículos inmovilizados presentaban alteraciones en los sistemas de identificación”, indicó Botero.

Además, durante el operativo fueron incautadas dos armas traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares. “Incautamos armas traumáticas, teléfonos celulares y placas que utilizaban para alterar los sistemas de identificación de esos vehículos”, agregó el oficial.

Investigan posible relación con otros robos de camionetas

La captura no cerró el caso. Por el contrario, abrió una nueva línea de investigación para las autoridades.

La Policía confirmó que los detenidos registran antecedentes y anotaciones judiciales por delitos como hurto, receptación, tráfico o porte de estupefacientes, porte de armas y secuestro. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público y fabricación, tráfico o porte de armas.

Sin embargo, el foco de las autoridades ahora está en determinar si los implicados tendrían relación con otros hurtos de vehículos ocurridos en Bogotá. “Nos encontramos adelantando las verificaciones con el personal de investigación criminal para establecer si estas personas tienen participación en otros delitos relacionados con el hurto de vehículos en la modalidad de atraco en la ciudad”, concluyó el teniente coronel Julio Botero.