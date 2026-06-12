Reportan caída masiva de Meta: Facebook, Instagram y WhatsApp afectados

Usuarios reportan este 12 de junio una caída global de Meta qye afecta a Facebook , que estaría afectando el acceso a la red social en múltiples dispositivos. De acuerdo con reportes de usuarios, el servidor principal no estaría cargando, lo que impide el ingreso normal a la plataforma durante la mañana de este viernes.

Reportan caída de Facebook a nivel mundial: usuarios no pueden ingresar a la plataforma

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de la compañía sobre las causas de la falla ni el tiempo estimado para la restauración del servicio.

El portal Downdetector detectó un aumento significativo en las fallas de acceso a sus plataformas. Según el reporte, incluso algunos dominios estarían completamente fuera de servicio, impidiendo la navegación normal.

Al intentar ingresar a la página principal de Facebook, usuarios señalan que el portal no carga o presenta errores de conexión, lo que ha generado afectaciones a nivel global.

De igual forma, la plataforma de mensajería WhatsApp también estaría registrando fallas: los usuarios reportan que no se envían mensajes y que en algunos casos WhatsApp Web no logra cargar correctamente, aumentando la preocupación por una posible interrupción generalizada de los servicios de Meta.

De acuerdo con los reportes iniciales, los problemas se habrían presentado durante la mañana, generando interrupciones en el funcionamiento habitual de las redes sociales y afectando la experiencia de navegación en múltiples dispositivos.