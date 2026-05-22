Del subsuelo al clic: Colombia estrena sistema para rastrear minerales y blindar la minería legal

Colombia dio un paso clave hacia la modernización y el fortalecimiento de la minería legal con la puesta en marcha de la estrategia “Trazabilidad de Minerales: la ruta legal del subsuelo a la comercialización”, presentada por la Agencia Nacional de Minería. La iniciativa busca aumentar el control, la transparencia y la legalidad en toda la cadena minera del país mediante herramientas tecnológicas que permitirán rastrear el recorrido de los minerales desde su extracción hasta su comercialización.

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El nuevo Sistema de Trazabilidad Minera inició oficialmente su fase de transición el pasado 19 de mayo y será obligatorio en todo el territorio nacional a partir del 19 de noviembre de 2026. Durante este periodo, las empresas mineras tendrán plazo para ajustar sus procesos operativos, administrativos y documentales a los nuevos estándares definidos por la ANM.

Del subsuelo al clic: Colombia estrenó plataforma para vigilar la ruta legal del oro, carbón y esmeraldas

Uno de los principales protagonistas de esta transformación será MinTrace, una plataforma tecnológica desarrollada por la compañía colombiana CUANTICO, habilitada oficialmente por la ANM como operador tecnológico del sistema de trazabilidad minera en Colombia.

La herramienta permitirá registrar y gestionar operaciones relacionadas con la compra, transformación, transporte, comercialización y exportación de minerales como oro, carbón, coque, esmeraldas, arcillas, calizas y materiales de construcción, entre otros recursos estratégicos para la economía nacional.

Según explicó Daniel Medina, el objetivo es convertir la plataforma en una infraestructura digital que conecte a las empresas mineras con la autoridad nacional y otros sectores clave.

“Estamos modernizando las cadenas de suministro de sectores estratégicos para la economía colombiana. MinTrace nace con la visión de convertirse en la infraestructura digital que conecte al sector minero con la ANM, el sistema financiero y los ERP de las empresas, permitiendo operaciones más transparentes, eficientes y competitivas”, señaló el directivo.

Además, Medina indicó que el sistema funcionará apoyado en herramientas de inteligencia artificial, gestión documental y servicios financieros, lo que permitirá optimizar el seguimiento y control sobre la cadena minera del país.

La plataforma también fue diseñada para integrarse con sistemas contables, banca y soluciones de inteligencia de negocios, facilitando así el cumplimiento regulatorio para pequeñas, medianas y grandes operaciones mineras.

Como parte del proceso de implementación, la compañía anunció el lanzamiento del denominado “Plan Pionero”, una estrategia que acompañará a las primeras empresas que adopten el nuevo sistema durante la etapa de transición regulatoria.

Por su parte, Lina Beatríz Franco aseguró que el nuevo modelo no busca sancionar a quienes cumplen la ley, sino protegerlos y fortalecer la formalización del sector.

“La trazabilidad no viene a castigar a los que lo hacen bien, viene a protegerlos. Este no es un sistema administrativo, es una decisión de país”, afirmó la presidenta de la ANM.

La implementación del sistema representa uno de los cambios más importantes para el sector minero colombiano en los últimos años, especialmente en medio de los esfuerzos por combatir la extracción ilegal y mejorar los estándares de control sobre la procedencia de los minerales.

Con esta estrategia, Colombia busca avanzar hacia un modelo de minería más transparente, tecnológica y competitiva, fortaleciendo la confianza de inversionistas, autoridades y mercados internacionales sobre el origen legal de los recursos minerales que se producen en el país.

La entrada en operación del sistema también marca un impulso significativo para la transformación digital del sector minero, considerado uno de los motores económicos más importantes de Colombia.