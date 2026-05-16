Manifestaciones y éxodo vehicular afectan la movilidad en Bogotá en varias vías principales

Durante la tarde y noche de hoy viernes 15 de mayo de 2026, se registran manifestaciones en la carrera Décima entre la calle Décima y calle 12, en el centro de la capital y en la calle 26, entre carrera 44 y carrera 30 o avenida nqs, en inmediaciones a la Universidad Nacional. Por estas situaciones hay retrasos en la operación de rutas TransMiZonales y cierres de estaciones de TransMilenio.

Corte 8:07 p.m.

Manifestantes se ubican en la calle 45 con carrera 15 y generan afectación en ambos sentidos viales. Rutas Alternas:

- Calle 53

- Av. El Dorado (calle26 )

Corte 7:35 p.m.

Manifestantes se retiran de Av. NQS y toman la calle 45 al Oriente y generan afectación en la movilidad.

Corte 7:17 p.m.

Condiciones favorables de movilidad en los corredores de ingreso y salida de la ciudad, a esta hora se registra Flujo Vehicular Medio - Alto en la salida de Bogotá en sus corredores: Autonorte, Calle80, Autosur y Calle13.

Condiciones favorables de movilidad en los corredores de ingreso y salida de la ciudad, a esta hora se registra Flujo Vehicular Alto en la salida de Bogotá por el corredor Autosur.

Manifestaciones en la carrera Décima, entre calle Décima y calle 12, y en la calle 26 entre carrera 44 y carrera 30

Corte 6:53 p. m.

Los manifestantes se retiran de la carrera Décima con avenida Jiménez y se restablece la movilidad en el sector.

Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico en el sector

Corte 6:39 p.m.

Calle 26, entre carrera 44 y carrera 30 o avenida NQS, en inmediaciones a la Universidad Nacional

Los manifestantes se ubican en avenida El Dorado o calle 26 con avenida NQS o carrera, sentido occidente a oriente y generan afectación en la movilidad.

Rutas Alternas: Avenida La Esperanza o avenida Las Américas y calle 53. Grupo Guía y Agentes Civiles acompañan.

Corte: 6:23 p. m.

Carrera Décima, entre calle Décima y calle 12, centro de Bogotá

Al momento continúan sin prestar servicio las estaciones San Victorino, Las Nieves, San Diego, Museo del Oro y Las Aguas.

Estos servicios mantienen desvíos:

D81 – M82 toman la carrera 10 hacia el norte, luego toman la Calle 6 al occidente y toman la Caracas al norte hasta la calle 24 al oriente a tomar la carrera 10.

L81 – L82 transitan por la Carrera 7 al sur hasta la calle 26 al occidente luego toman la Av. Caracas al sur para seguir hacia la Calle 6 al oriente hasta la cra 10 y realizan una parada adicional en la Temporal Jiménez

MH83 - MG47 retornan en estación Bicentenario

LK10 toman la Av. Caracas y toman el interconector de la Calle 26.

MF51, FJ23 Activan retorno en la mariposa

Calle 26 con carrera 44, en inmediaciones a la Universidad Nacional

Por manifestación los servicios troncales activan contraflujo desde Ciudad Universitaria hasta Corferias. Se suspende el servicio en estación Ciudad Universitaria

Corte 6:05 p. m.

Calle 26 con carrera 44, en inmediaciones a la Universidad Nacional

Manifestantes inician recorrido sobre la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 44, sentido Occidente - Oriente y generan afectación en la movilidad. 🔄Rutas Alternas: Av. Esperanza y Calle 53👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles acompañan.