Por el Día de la Madre hay jornada de ‘Bogotá Despierta’ este sábado 9 de mayo: conozca los establecimientos

La venta de uno de los centros comerciales más reconocidos de Bogotá

Este sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026, se celebra el Día de la Madre. Una conmemoración a la que se unen los comercios de la ciudad con una nueva jornada de Bogotá Despierta este 9 de mayo, para ofrecer alternativas con ofertas, planes, comidas para compartir y productos para obsequiar a mamá esta ocasión.

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El Día de la Madre es fecha comercial más importante del primer semestre de 2026, pues más del 90 % de los bogotanos y bogotanas festejan este día y eso representa gran expectativa de crecimiento en ventas para sectores como vestuario y textiles con un incremento esperado del 22.8 % frente a mayo de 2025; seguido de calzado (15 %), víveres, licores y abarrotes (10.2 %), cosméticos y productos de belleza (9.3 %) y restaurantes (6 %), según datos revelados por Fenalco Bogotá -Cundinamarca.

En este contexto, se realizará la tradicional jornada de Bogotá Despierta este sábado 9 de mayo de 2026, en la que establecimientos comerciales, especialmente los Centros Comerciales extenderán sus horarios para facilitar las compras y ofrecer promociones, experiencias y actividades especiales para las familias.

La ampliación de los horarios para los bogotanos y bogotanas en establecimientos comerciales en elDía de la Madre, con el fin de facilitar sus compras y el disfrute de diversos planes, de desarrollará principalmente pasando de las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. e incluso hasta la media noche del sábado 9 de mayo.

Planes imperdibles en el Día de la Madre en Bogotá

Estos son algunos planes imperdibles para celebrar el Día de la Madre de acuerdo a la Alcaldía de Bogotá:

Regalos únicos y fotos memorables en el Distrito Creativo Los Anticuarios

En la calle 79 entre carreras Séptima y 9 Novena, el Distrito Creativo Los Anticuarios reúne 35 casas dedicadas al diseño colombiano en siete categorías: moda, textiles, artesanías, interiorismo, mobiliario, galerías, antigüedades, restaurantes, spa y experiencias.

Este 9 sábado y 10 de mayo de 2026, la cuadra realizará la activación especial “La calle se viste de flores”, un ambiente pensado para homenajear a las madres, encontrar regalos únicos y capturar fotografías memorables en uno de los corredores creativos más singulares de la ciudad.

Más de 520 marcas y un circuito de retail experiencial en la Feria EVA

Del 7 al 10 de mayo, la Feria EVA Spring Edition transforma el Parque de la 93 y la Esquina de la 94 en el circuito de retail experiencial más grande del país, con un ecosistema de más de 520 marcas locales.

Moda, accesorios, joyería, bienestar, gastronomía y diseño se mezclan en un entorno inspirado en la elegancia francesa. Se destaca el pabellón EVA Home & Decor, con 84 marcas y 900 m² dedicados al interiorismo, mobiliario y arte.

Una noche para cantar y emocionarse en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

El sábado 9 de mayo a las 8:00 p. m., el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá será escenario del Homenaje Sinfónico a las Madres con la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital.

Un recorrido por los grandes éxitos de Rocío Dúrcal y Ana Gabriel, interpretados por la cantante mexicana Verónica Linares, en un formato sinfónico que promete una noche cargada de emoción. La entrada es gratuita.