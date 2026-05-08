Bogotá

Por el Día de la Madre hay jornada de ‘Bogotá Despierta’ este sábado 9 de mayo: conozca los establecimientos

Estos son los planes imperdibles en el Día de la Madre en Bogotá.

La venta de uno de los centros comerciales más reconocidos de Bogotá
LDía de la madre en Bogotá - centros comerciales (imagen de referencia) La venta de uno de los centros comerciales más reconocidos de Bogotá
Por Kewin Alarcón

Este sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026, se celebra el Día de la Madre. Una conmemoración a la que se unen los comercios de la ciudad con una nueva jornada de Bogotá Despierta este 9 de mayo, para ofrecer alternativas con ofertas, planes, comidas para compartir y productos para obsequiar a mamá esta ocasión.

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El Día de la Madre es fecha comercial más importante del primer semestre de 2026, pues más del 90 % de los bogotanos y bogotanas festejan este día y eso representa gran expectativa de crecimiento en ventas para sectores como vestuario y textiles con un incremento esperado del 22.8 % frente a mayo de 2025; seguido de calzado (15 %), víveres, licores y abarrotes (10.2 %), cosméticos y productos de belleza (9.3 %) y restaurantes (6 %), según datos revelados por Fenalco Bogotá -Cundinamarca.

En este contexto, se realizará la tradicional jornada de Bogotá Despierta este sábado 9 de mayo de 2026, en la que establecimientos comerciales, especialmente los Centros Comerciales extenderán sus horarios para facilitar las compras y ofrecer promociones, experiencias y actividades especiales para las familias.

La ampliación de los horarios para los bogotanos y bogotanas en establecimientos comerciales en elDía de la Madre, con el fin de facilitar sus compras y el disfrute de diversos planes, de desarrollará principalmente pasando de las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. e incluso hasta la media noche del sábado 9 de mayo.

Planes imperdibles en el Día de la Madre en Bogotá

Estos son algunos planes imperdibles para celebrar el Día de la Madre de acuerdo a la Alcaldía de Bogotá:

Regalos únicos y fotos memorables en el Distrito Creativo Los Anticuarios

En la calle 79 entre carreras Séptima y 9 Novena, el Distrito Creativo Los Anticuarios reúne 35 casas dedicadas al diseño colombiano en siete categorías: moda, textiles, artesanías, interiorismo, mobiliario, galerías, antigüedades, restaurantes, spa y experiencias.

Este 9 sábado y 10 de mayo de 2026, la cuadra realizará la activación especial “La calle se viste de flores”, un ambiente pensado para homenajear a las madres, encontrar regalos únicos y capturar fotografías memorables en uno de los corredores creativos más singulares de la ciudad.

Más de 520 marcas y un circuito de retail experiencial en la Feria EVA

Del 7 al 10 de mayo, la Feria EVA Spring Edition transforma el Parque de la 93 y la Esquina de la 94 en el circuito de retail experiencial más grande del país, con un ecosistema de más de 520 marcas locales.

Moda, accesorios, joyería, bienestar, gastronomía y diseño se mezclan en un entorno inspirado en la elegancia francesa. Se destaca el pabellón EVA Home & Decor, con 84 marcas y 900 m² dedicados al interiorismo, mobiliario y arte.

Una noche para cantar y emocionarse en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

El sábado 9 de mayo a las 8:00 p. m., el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá será escenario del Homenaje Sinfónico a las Madres con la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital.

Un recorrido por los grandes éxitos de Rocío Dúrcal y Ana Gabriel, interpretados por la cantante mexicana Verónica Linares, en un formato sinfónico que promete una noche cargada de emoción. La entrada es gratuita.

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