Movilidad en Bogotá hoy: operación de TransMilenio se ha visto afectada por obras de mantenimiento

Durante la mañana de hoy viernes 8 de mayo de 2026, se registra alta congestión en la avenida Caracas con diagonal 45 sur en inmediaciones a la Estación Santa Lucia por obras de mantenimiento vial. Además, hay alto flujo vehicular en la carrera 68 con calle 12 por un bus varado y en la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio por camión varado.

Por estas situaciones hay afectación en en la operación de algunas rutas TransMiZonal y troncales de TransMilenio que operan en la avenida Caracas y hacia el Portal El Tunal, en la carrera 68 y en la autopista Sur.

Así está la movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy viernes 8 de mayo de 2026

Corte 8:50 a.m.

Se presenta manifestación en la carrera 8 con calle 17 sur. Participantes realizan bloqueo de la calzada mixta, sentido norte-sur. Autoridades en desplazamiento.

Corte 8:47 a.m.

Siniestro vial en la localidad de Los Mártires, entre automóvil y motociclista en la Carrera 19 con Av. Comuneros.

Corte 7:52 a.m.

Siniestro vial en la localidad de Teusaquillo entre tres motociclistas en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente. Se genera afectación del carril central.

Corte 7:45 a.m.

Se registra falla semafórica en la localidad de Santa Fe, en la intersección de la Av. Caracas con Av. Jiménez (calle13).

Corte 7:37 a. m.

TransMilenio

Estación Santa Lucía: Se cancela el contraflujo en Santa Lucía. Se mantiene la salida al carril mixto hacia el norte para los servicios que no operan en la estación.

Corte 7:16 a.m.

Siniestro vial en la localidad de Kennedy, entre dos motociclistas en la Av. Boyacá con calle 9, sentido norte-sur.

Corte 6:57 a. m.

TransMilenio

Troncal Caracas Sur: Los servicios desde el Portal Tunal tienen restrasos. La flota realiza contraflujo para agilizar la movilidad.

Corte 6:53 a. m.

Por las obras de manteimiento vial en la zona, los servicios desde el Portal Tunal tienen restrasos. La flota realiza contraflujo para agilizar la movilidad.

Corte 6:33 a. m.

Por obra de mantenimiento en la mala vial en la avenida Caracas con diagonal 45 sur, la flota que no para en la estación Santa Lucía sigue salen al carril mixto para mejorar la movilidad en el punto.

Los buses tienen paso a un carril en el exclusivo.

Corte 5:50 a. m.

Por obra de mantenimiento en la mala vial en la avenida Caracas con diagonal 45 sur, la flota que no para en la estación Santa Lucía sale al carril mixto para mejorar la movilidad en el punto.

Los buses tienen paso a un carril en el exclusivo.

Alta congestión en la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio por camión varado

Corte 6:46 a .m.

Camión varado en la localidad de Ciudad Bolívar, en la autopista Sur con avenida Ciudad Villavicencio. Asistencia mecánica en desplazamiento.

Grupo guía en el punto apoya la gestión del tráfico.