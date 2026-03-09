Impresionantes imágenes del aguacero con granizo que cayó en Bogotá: llueve en seis localidades

En la tarde de este lunes 9 de marzo, un fuerte aguacero con granizo cayó en la ciudad de Bogotá, las lluvias empezaron a registrarse sobre las 2:20 p.m. en varias localidades de la ciudad.

Según el Idiger, las lluvias están en:

- Usaquén

- Suba

- Chapinero

- San Cristóbal

- Ciudad Bolívar

- Usme

Sin embargo, la entidad dio a conocer hacia donde podría dirigirse este diluvio que afecta varias vías y residencias de la capital colombiana.

“Hay fortalecimiento de lluvias en la localidad de Usaquén. Se prevé que continúen durante la próxima hora con variaciones en su intensidad.Las lluvias muestran tendencia hacia el noroeste, por lo que podrían trasladarse hacia Suba. Seguimos monitoreando”, dijeron desde el Idiger.

Por otro lado, en redes sociales se filtraron imágenes y videos de la granizada en la ciudad, algo poco común en los actuales meses, ya que se considera que Bogotá todavía no pasa por el fenómeno de La Niña.

https://x.com/UltimaHoraCR/status/2031090121609478598

¿Por qué en Bogotá llueve más en las tardes?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER explicó por qué en la capital del país es más frecuente que las lluvias se presenten en horas de la tarde y no en la mañana.

Este comportamiento no es casual. Responde principalmente a dos factores: el calentamiento del día y la intensidad de los vientos.

El papel del sol y el calentamiento del día

En las mañanas, Bogotá suele iniciar con temperaturas cercanas a los 10°C. A medida que avanza el día y el sol alcanza su punto más alto, la ciudad puede registrar temperaturas entre 19°C y 20°C, especialmente hacia el mediodía. Ese aumento de temperatura genera evaporación de la humedad presente en:

● Suelos húmedos● Vegetación● Humedales y cuerpos de agua● Superficies mojadas por lluvias del día anterior

Cuando esa humedad asciende y encuentra condiciones favorables en la atmósfera, se forman nubes de lluvia que suelen desarrollarse entre el inicio y la mitad de la tarde. Este proceso se conoce como calentamiento diurno y es una de las principales razones por las que las precipitaciones se concentran en horas de la tarde.

¿Qué papel juegan los vientos?

Los vientos también influyen directamente en la formación de lluvias.

● Cuando hay vientos fuertes, estos dispersan la humedad y dificultan la formación de nubes, generando cielos más despejados.● Cuando los vientos son débiles o están en calma, permiten que la humedad se acumule y favorecen el desarrollo de nubes de tormenta.

Por eso, un día puede iniciar con cielo despejado y terminar con lluvia: el calentamiento del día puede volver inestable la atmósfera en pocas horas.

La influencia de la geografía de Bogotá

Bogotá tiene una ubicación particular que influye en sus lluvias:

● Los Cerros Orientales

● La llegada de humedad desde los Llanos Orientales

● Influencias del Pacífico, el Valle del Magdalena y la Amazonía

● La presencia de humedales y zonas verdes

● Las llamadas “islas de calor” urbanas

Todos estos factores hacen que cada localidad pueda experimentar lluvias con comportamientos distintos e incluso muy localizados.