Movilidad Bogotá: hundimiento en autopista Sur y manifestaciones generan grandes trancones en la ciudad

Durante la mañana de hoy viernes 27 de febrero de 2026, continúa el cierre preventivo de dos carriles en la autopista Sur con carrera 73I por hundimiento en la vía lo que puede generar demoras al ingreso a la ciudad desde el municipio de Soacha. Asimismo, hay cierre preventivo en la calle Tercera con carrera 56 por hundimiento en la vía.

Además se registra alta congestión en la avenida Boyacá con calle 12B por una manifestación en la vía. Por otro lado, se registra accidente de tránsito en vía Bogotá-La Calera en el kilómetro 3.5. Estas novedades pueden generar afectaciones en operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.

Movilidad en Bogotá hoy viernes 27 de febrero

Alta congestión en la autopista Sur con carrera 73I por hundimiento de la vía

Corte 7:18 a.m.

Se habilita la movilidad en toda la calzada de la Autopista Sur con carrera 73I, en sentido Soacha - Bogotá.

Corte 6:40 a. m.

Actualización: Agentes Civiles gestionan el tráfico en la autopista Sur con carrera 73I, en sentido Soacha hacia Bogotá. 🚧Continúan las labores de reparación de la capa asfáltica.

Corte 6:24 a. m.

Se mantiene el cierre vial de dos carriles en la autopista Sur con carrera 73I, frente al ingreso al barrio Perdomo y La Estancia, en sentido Soacha hacia Bogotá, por trabajos de reparación de la capa asfáltica.

Grupo guía permanece en la zona, apoyando la gestión del tráfico.

Se registra tránsito lento con alto flujo vehicular.

Alta congestión en la avenida Boyacá con calle 12B por manifestación

Corte 7:43 a.m.

Persiste la afectación vial en la Av. Boyacá con calle 12B, en sentido Sur - Norte, por manifestación.

Corte 6:52 a. m

Actualización: Continúa la afectación vial en la avenida Boyacá con calle 12B, en sentido sur a norte, debido a manifestación.

Rutas alternas: Av. Américas, Carrera 68 y Av. Cali.

Grupo Guía, Tránsito y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor.

Corte 6:13 a. m.

Se presenta afectación vial en la avenida Boyacá con calle 12B, en sentido sur a norte, debido a manifestación.

Rutas alternas: Avenida Las Américas, la carrera 68 o la avenida Ciudad de Cali. Tránsito y Grupo Guía desvían y gestionan el tráfico.

Alta congestión en la vía Bogotá-La Calera por accidente de tránsito

Corte 7:39 a.m.

Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la vía Bogotá - La Calera con kilómetro 3.5

Corte 6:47 a. m.

Siniestro entre dos camionetas en la localidad de Chapinero, en el vía Bogotá - La Calera con kilómetro 3.5